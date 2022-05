Get to know: Eljero Elia Presents The Culture Ent. Artikelen • 01-05-2022 • leestijd 3 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

Deze week hebben wij een bijzondere gast in de studio. Eljero Elia speelde in zijn carrière als voetballer bij de grootste clubs in de wereld en staat dit moment onder contract bij het mooie ADO Den Haag. Toch is dat natuurlijk niet de reden van het bezoek van de voetballer, want naast voetballen is hij ook nog eens begaafd achter de microfoon. De man met vele kwaliteiten besloot vorig jaar om samen met SFB-member Priceless het label ‘The Culture Entertainment’ op te zetten. Nu is hij bij Barz voor een label showcase en brengt hij nog een aantal extra gasten mee!

We kunnen natuurlijk niet Eljero Elia aankondigen zonder even in een rap tempo door de hoogtepunten in zijn voetbalcarrière te rennen. Zo een 17(!) jaar geleden begon hij zijn carrière bij de club waar hij op dit moment ook speelt, namelijk: ADO Den Haag. Via FC Twente wist de getalenteerde buitenspeler in Hamburg te komen. Daar wist hij een enorme indruk achter te laten en twee jaar na het tekenen van zijn contract verkast de geboren Voorburger naar het prachtige Juventus. Na een jaar Italië gaat Elia naar Werder Bremen om vervolgens via Southampton weer terug te gaan naar zijn geboorteland. Bij Feyenoord wist hij een favoriet te worden van het publiek en liet hij, samen met het team, Rotterdam voor het eerst in 18 jaar juichen met een kampioenschap. Na het kampioenschap verkast Elia voor drie jaar naar Turkije om daarna via FC Utrecht weer terug te komen op het oude, vertrouwde nest in Den Haag.

Een prachtige carrière, maar naast het voetballen heeft Eljero nog een aantal passies, en kwaliteiten, en dat is het maken van muziek. Sinds 2019 dropt de rapper verschillende singles op het internet. Zijn eerste single die op de streamingsdiensten verschijnt is een nummer met mede-labeleigenaar Priceless. De track krijgt de naam ‘Catch My Drip’. Elia lijkt zich moeiteloos over de wavy trapbeat heen te bewegen. Een andere track die in datzelfde jaar het daglicht kreeg te zien was de track: BALR. Voetballiefhebbers, kledingliefhebbers, en eigenlijk iedereen die wel eens op straat loopt, zal het kennen. Eljero is namelijk samen met voetballers Gregory van der Wiel en Demy de Zeeuw mede-eigenaar van het populaire kledingmerk.

Sindsdien werd het qua muziek wat rustiger voor Elia, maar achter de schermen speelde er een hele hoop. Samen met Priceless bedacht Eljero het idee om een nieuw label op te zetten met als doel het bieden van kansen aan jeugd die normaliter die kans niet/amper krijgen. Een ontzettend nobel doel wat je uiteraard alleen maar kan supporten. Toch is Elia naast het helpen van andere ook bezig geweest met het maken van muziek in die tussentijd. Afgelopen vrijdag bracht de voetballer/rapper/ondernemer zijn eerste album uit. Het project kreeg de naam ‘Molenwijk’ en is gevuld met mensen van het label, maar ook met artiesten die niet getekend zijn bij het label zoals bijvoorbeeld Wally ASM. Het 8-track tellende project zorgt voor een interessante, veelzijdige luistersessie.

Heb je het project nog niet beseft? Ga dat dan doen voordat sessie morgen te zien is. Alle FT’s van het album hebben namelijk ook een plek gekregen in de sessie, dus het gaat hoe dan ook een gekkenhuis worden. Morgen om 14.00 uur is de sessie te zien via ons YouTube kanaal. Support the movement!