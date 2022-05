Get to know: Doevoe Artikelen • 04-04-2022 • leestijd 3 minuten • 3055 keer bekeken • bewaren

ROEKOE ROEKOE! De volgende gast die wij mogen ontvangen in de 101-studio is toch wel een hele bijzondere. Nog niet heel lang geleden begon hij, maar ondertussen is hij bij vele liefhebbers al bekend dankzij zijn eigenaardige masker, zijn ijskoude delivery en zijn pakkende, catchy teksten. Hij komt rechtstreeks vanuit het Roekoeplein. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan: ‘Doevoe’.

Wie is ‘Doevoe’? Niemand weet het eigenlijk. Wat wij wel weten is dat hij de afgelopen tijd keihard aan de weg heeft getimmerd en dus een plek verdiende naast Rotjoch om aan heel Nederland te bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Kenmerkend aan ‘Doevoe’ is natuurlijk het feit dat hij ten alle tijden een masker draagt. Niet een bivak zoals we dat deze dagen vaker zien, maar met een duivenmasker. Ook tijdens de sessie is dit niet anders en verschijnt de opper-duif met z’n mask. Onderschatten door zijn bijzondere vertoning is sowieso iets wat wij afraden, want ondanks dat alles is één ding zeker: Doevoe heeft Barz for days!

Iets meer dan twee jaar geleden kwam Doevoe met zijn eerste single die hij presenteerde aan de wereld. De tune kreeg de naam ‘Pinokkio’ en was na de eerste keer luisteren niet meer uit mensen hun hoofd te krijgen. Het cathy refrein is ontzettend sterk door de simpelheid. Het probeert niet iets te zijn wat het niet is, maar blijft bij zijn kracht. ‘Ha Ha Ha. Pinokkio, Fa2man!’ is wat je zal horen als je dit nummer op een feest aan zet. Toch is ‘Doevoe’ niet iemand die alleen maar goed refreintjes kan schrijven. Hij heeft ook een scala aan barz die hij zonder enige moeite uit zijn mouw lijkt te schudden.

Na de release van een aantal singles werd de vraag om een ‘Doevoe’ project steeds groter en groter. Dat project komt dan uiteindelijk ook, begin vorig jaar, en krijgt de naam: Voedoe Vol. 1. De tape is gevuld met grimey bangers. Toch weet ‘Doevoe’ ervoor te zorgen dat het niet teveel hetzelfde wordt. Zijn kenmerkende koude lines weet hij af te wisselen met ontzettend veel komische moment die voorkomen op het album. Zoals bijvoorbeeld op nummers als: ‘Steen & Staal’ & ‘Neem ’t ff tot je’. Het is typerend voor de stijl van ‘Doevoe’. Hij weet op perfecte wijze een goede balans te vinden tussen catchy lines, ijskoude barz en komische hoogtepunten. Het is heel serieus, maar hij neemt zichzelf soms niet al te serieus. Dit zorgt ervoor dat het album echt een soort film is waar je naar aan het luisteren bent.

Aangezien het eerste project de naam ‘Vol. 1’ achter de naam kreeg was het natuurlijk een kwestie voor tijd voordat we het vervolg zouden krijgen op het goede debuutproject van de Amsterdammer. Deze kregen we dan ook, maar daar moesten we bijna heel 2021 op wachten. Eind ’21 brengt ‘Doevoe’ zijn tweede tape in de serie uit: Voedoe Vol. 2. Wie dacht dat zijn eerste tape gevuld was met lines en quotables zal zijn geschrokken toen hij deel twee gecheckt had. De tape voelt ook echt als een tweede deel in de serie, maar dan weer een aantal levels hoger. ‘Tinkerbel’, ‘Tempel’ en ‘Basjas Boogie’ zijn zomaar even wat namen van tracks die ervoor zorgen dat je nog meer fan wordt van de man achter het duivenmasker. Toch wist hij met één track iedereen weer aan het schreeuwen te krijgen en dat is natuurlijk: ‘Amstel’. Na het luisteren van deze track krijg je spontaan zin om een nieuwe inboedel aan te schaffen en deze direct in zijn volledigheid de Amstel in te sodemieteren.

Dit jaar heeft hij naast een ‘Concrete Sessie’ ook nog een track uit gebracht. Deze kreeg de naam ‘Bordeline’ en is anders dan wat we normaliter van hem gewend zijn. Veel gaan we er niet over verklappen, want je moet het zelf maar even gaan checken!

Wij zijn heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor ‘Doevoe’, maar wij kunnen in ieder geval niet wachten op nieuw materiaal. Morgen zie je hem gelukkig eerst nog bij ons voor zijn officiële barz-debuut. 14.00 uur gaan we live, dus zorg dat je jezelf al achter je beeldscherm nestelt. Prrrrr!