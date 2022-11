Get to know: Djezja Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

In 2013 geïntroduceerd als Kippie, tegenwoordig bekend als Djezja. De Marokkaanse rapper uit Utrecht laat zijn veelzijdigheid als artiest spreken via zijn muziek. Met nieuwe muziek in aantocht maakt Djezja zich op voor zijn vierde solo-sessie. Voordat het moment daadwerkelijk plaatsvindt, geven we je eerst en opfrissertje wie de rapper uit de Domstad is.

Karim Fatheddine, oftwel Djezja, werd geboren in 1994 en groeide op Utrecht in de wijk Overvecht. De rapper staat vooral bekend om zijn agressieve straatrap, maar weet zijn sound ook makkelijk te verwerken in aanstekelijke ‘commerciële’ tunes.



Djezja draait al jaren mee in de Nederlandse Hiphop scéne. In 2013 horen we hem voor het eerst bij Zonamo Underground samen met Lijpe, Ismo en Mellamell onder de naam Kippie. Een maand later zag je zijn gezicht voor het eerst verschijnen bij 101Barz tijdens de Zomersessie van Lijpe. Echter bleef de eerste ‘officiële’ release van zijn muziek nog uit.



Maar daar kwam door de jaren heen verandering in, want mede-rapper TonyTony haalde Kippie over om meer aan zijn muziek te werken. In 2015 maakten ze samen hun entree in de studio van 101Barz voor Studiosessie 212 en brachten zowel individueel als samen brachten ze muziek uit waaronder ‘Yay’, ‘Bellen‘ en ‘Spelen Dom’.

Langzaam maar zeker zien we Kippie steeds meer naar de voorgrond treden. in 2016 werkt hij samen met Zack Ink en Lijpe op de track ‘Glitch’. Begin 2017 zien we hem terugkomen bij 101Barz tijdens de Wintersessie van TonyTony.



Ondertussen werkt de Utrechtse rapper naar zijn eerste tape toe en schiet samen met 101Barz een videoclip voor de track ‘Fout’. Zijn album ‘Djezja’ werd vervolgens uitgebracht telt uiteindelijk 12 tracks en bevat gastbijdrages van onder andere TonyTony, Kevin en Josylvio.

Kippie lijkt de smaak de pakken de hebben want het is niet zijn enige project dat jaar. In december trapt de rapper door met zijn tweede tape ‘Geen Regels’, met samenwerkingen van onder andere RBDJAN, Boef en 3Robi.

Met een productief jaar achter de rug was het voor Kippie geen reden om rust te nemen. Het jaar wordt afgetrapt met de single ‘2007’ en was een aantal maanden later weer te zien bij 101Barz. Kippie was dit keer eenmans te vinden achter de mic voor Studiosessie 281. Dezelfde maand bracht de rapper zijn nieuwste EP uit in samenwerking met zijn stadgenoot TonyTony genaamd ‘Geen Rust’.

In juni maakt Kippie een optreden in het BNNVARA-programma ‘Typisch Overvecht’. In het programma laat de rapper zien hoe het eraan toegaat tijdens een clipshoot, vertelt hij over het balanceren van vaderschap met zijn muziek en laat Kippie zien hoe het eraan toe gaat tijdens het opnemen van zijn 101Barz sessie.

Een aantal maanden later krijgen we verandering te zien bij Kippie. In september kondigt de rapper aan zich aan te sluiten bij het label van Ali B ‘Trifecta’ en besluit verder te gaan onder de naam Djezja. Kort daarna volgde de track ‘Za3ma’ Featuring Yung Felix.



Onderweg naar zijn volgende album brengt Djezja in 2019 opnieuw een bezoekje aan 101Barz, dit keer om de Wintersessie-reeks af te sluiten. Het album ‘Ogen Op Mij’ werd uiteindelijk in maart uitgebracht met samenwerkingen van Souffiane Eddyani, Jayh en 3robi.

Djezja weet niet van ophouden en released banger after banger met tracks zoals ‘Quote’ ft. Boef, ‘SEMTEX’ & ‘Parkeer’. In 2020 werkt de rapper rustig door naar zijn volgende album en released in september ‘Je Suis’ met gastbijdrages van onder andere Jack, 3robi en TonyTony. Zoals gewoonlijk kwam Djezja langs bij 101Barz voor een nieuwe Zomersessie.

In 2021 worden er vooral losse tracks uitgebracht waaronder ‘Twintig21’, ‘Rapido’ en ‘Vandaag. Het zijn ook de laatste releases onder Trifecta, want na zijn laatste single ‘2Face’ verlaat de Utrechtse rapper het muzieklabel van Ali B.



Het was even zoeken, maar in maart kondigt Djezja aan zijn weg te vervolgen bij Avalon Music. Hier released hij zijn eerste single ‘Non Stop’ onder het label. Door de maanden heen brengt de rapper nog drie singles uit: ‘Door’, ‘Arrestatieteam’ en ‘Loyaal’. De vier uitgebrachte singles vormen uiteindelijk zijn EP ‘Loyaal’.