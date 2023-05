Get to know: Dior

Op 16-jarige leeftijd was Dior al 'Talent vd Maand’. Sindsdien heeft hij niet stilgezeten. Dior heeft de muzikale genen van zijn vader, die onderdeel is van de band ‘La Rouge’. De Surinaamse groep is al jaren de aanvoerder binnen hun genre, wat Dior inspireert om hetzelfde te bereiken. Via buurtgenoot Quincy Promes komt Dior in contact met Chivv, die hem vervolgens uitnodigt op het ‘The Real Wave’ schrijverskamp. Chivv beloont Dior’s harde werk door hem te tekenen bij zijn Un4gettable-label. Nu staat de artiest in de studio voor zijn eerste solo sessie. Laten we eerst even terugkijken naar het begin van Dior's carriere.