Get to know: Dillie

Het is eindelijk weer tijd voor een nieuwe sessie! Afgelopen dagen hebben wij in Nederland kunnen genieten van heerlijk weer en om dat eens goed te vieren hebben wij Dillie gevraagd om naar de studio te komen. De laatste tijd is Dillie druk bezig met het maken van moves en dat viel ook op bij ons. Vorig jaar zomer was hij al te zien als een Talent vd Maand. Morgen is de getalenteerde rapper uit Almere te zien bij Rotjoch in de studio voor zijn welverdiende debuut-sessie.

Als je Dillie achter de mic hoort staan heb je het idee dat hij al jarenlange ervaring heeft. Toch is de waarheid net even iets anders, want de rapper begon zijn loopbaan in de muziek pas in 2020. Hij begon met maken van muziek door het lastigvallen van zijn neef/producer ‘GK’. Zijn neefje maakte beats en Dillie besloot naar zijn studio te gaan en eigenlijk gewoon een ‘’beetje te gaan freestylen’’. Meteen zagen de mensen die erbij waren dat hij Dillie een talent had. Zijn manier van flowen, het gooien van punchlines en zijn attitude op een beat waren speciaal, maar vooral anders en vernieuwend. Daarna gaat het eigenlijk allemaal heel erg snel. Nog geen twee jaar later is hij Talent vd Maand geweest en doet hij aankomende vrijdag zijn eerste sessie bij Barz. In een bijzonder rap tempo werkt hij mijlpalen af alsof het niets is.

Dillie trapt de klapdeur van de scene open met zijn eerste track getiteld ‘Bodem’. De inhoud van de track zou kenmerkend zijn voor het vervolg in zijn carrière. De teksten schetsen een gedetailleerd beeld van de gebeurtenissen die zijn voorgekomen in het leven van Dillie. Hij heeft helemaal niet zelf de doelstelling om zich te onderscheiden van de rest doormiddel van zichzelf anders te gedragen. In het interview dat hij deed met ons vertelt hij graag zijn verhaal, zijn gebeurtenissen, te delen met de luisteraars.

Dillie ontvangt veel liefde en respect voor zijn eerste tune en wil deze attentie vasthouden en vergroten. Hij weet wat hij moet doen en brengt twee weken na de release van zijn eerste tune zijn tweede alweer uit. De track krijgt de naam ‘Bussdown’. De drill-like track sloopt je speakers door de harde 808 en zorgt ervoor dat de luisteraar vanaf moment één hyped is. Dillie, die nog niet eens heel lang rapt, weet de beat perfect te klaren. Hij matcht de bpm’s gemakkelijk en weet met zijn teksten de track compleet te slopen.

Heel veel tijd om de track de beseffen is er niet, want weer precies twee weken later komt het vervolg. De tune krijgt de naam ‘New Chief’ en wordt meteen een groot succes. De groei die de rapper doormaakt is bijzonder om te zien gebeuren. Helemaal als hij de serie twee weken later afsluit met ‘Kofferbak’. 4 Tracks in twee maanden die perfect weergeven wat hij allemaal in huis heeft.

Zijn grootste succes tot nu toe behaalde hij met de track die hij eind vorig jaar uitbracht. ‘Waar Was Jij’ werd vanaf moment één opgepakt bij het grote publiek en de cijfers schoten door het dak heen. Hij wist zijn naam met deze track ineens bij een veel groter publiek bekend te maken. Dit succes volgt hij op met de track ‘Next Level’. Een samenwerking met Joncho.

Het laatste wapenfeit is ‘GPS’ en is beeldend voor de ongekende ontwikkeling die de rapper doorgemaakt heeft. Het is nu wachten op het eerste project, maar eerst hebben wij gelukkig morgen zijn debuut bij ons in de studio. Zet je alarm en be ready!