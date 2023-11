Get to know: Buurtchase Artikelen • 08-11-2023 • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

De opkomende artiest Buurtchase komt aanstaande vrijdag voor de tweede keer langs bij Rotjoch in de studio. Al eerder zag je hem bij de Studiosessie van Rotterdam Airlines maar was het nu tijd voor zijn officiële eerste Studiosessie.



Op spotify heeft Buurtchase niet veel staan. In 2020 dropt hij zijn eerste nummer genaamd ‘Spitta’ op Spotify. Op creatieve wijze in woordkeuze, vaak woorden met meerdere betekenissen, neemt hij je mee in zijn dagelijkse bezigheden. Bij het luisteren van deze track heb je niet gelijk door waar het over zou gaan, maar wanneer je alert luistert wordt het duidelijk. Zijn tracks zetten je op speelse wijze aan het denken.

In 2021 released Buurtchase twee tracks. De tracks ‘SCAMMERS’ en ‘In Town’ doen het goed bij het grotere publiek. ‘SCAMMERS’ staat inmiddels al over de miljoen aan streams. Je hoort de Tilburger op een drill/trap beat en refereert aan de hand van de zin “Who got the keys to the bimma? (bimma)” in het nummer naar de bekende Dancehall track ‘Who am I’ van Beenie man.

In 2022 nam Jarzinho tijdens de Rotterdam Airlines Studiosessie Buurtchase mee. Buurtchase komt met energy en levert bars. Later het jaar hoor je de artiest op de track ‘Private Party’ van C.SMOKE.

Het laatste wat buurtchase heeft gedropt is de track 'Window Shopper'. Deze staat enkel alleen op Youtube. Het is niet duidelijk of dit het begin is van een project of enkel als single dient.

Over Buurtchase is niet veel te vinden maar laat de artiest wel zijn hoogtepunten zien op zijn TikTok. Zo neemt hij je mee op vakantie, de weg op en laat hij zijn romantische kant zien.



Op Youtube vind je meerdere video’s van de artiest. Tien jaar geleden werd er een video gepost waar je Buurtchase hoort rappen. Het bijschrift is: Buurtchase – Fuck de snitch. Dit lijkt het eerste te zijn wat online staat van de artiest.