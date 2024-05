Get to know: Bully

Op 16-jarige leeftijd overtuigde hij men van zijn talent en wist hij op te vallen bij 101BARZ. We hebben het over niemand minder dan Bully! Bully heeft niet alleen de muzikaliteit waar je U tegen zegt, maar zijn stijl is ook uniek. Inmiddels is de artiest 20 jaar en heeft hij al vele successen op zijn naam staan. Bully deelt zijn leven in zijn muziek, je hoort hem op drill/trap beats en weet hierin een boodschap mee te geven.



Bully is niet je standaard rapper. Nope, hij houdt het echt. Wat Bully zo dope maakt, is dat hij geen grenzen kent. Hij mixt verschillende werelden en brengt zo een sound die iedereen kan voelen. Hij is niet bang om zichzelf te zijn, en dat is wat hem onderscheidt van de rest. In een scene die soms vastzit in dezelfde old-school vibes, brengt Bully iets fris en nieuws naar de tafel. Hij mixt zijn leven, hiphop en religie in zijn tracks.



Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor een nieuwe Studiosessie. Het unieke van Bully brengt hij vrijdag weer naar de studio van Rotjoch. Hier laat hij iets zien wat je niet eerder van hem hebt gezien. Het beloofd iets speciaals te worden. Maar voordat het zo ver is, nemen we je mee voor een aantal momenten uit zijn carrière.