Get to know: Buikje Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Aankomende vrijdag ontvangen we voor het eerst Buikje voor Studiosessie 419. Sinds 2019 weet de rapper indruk te maken met onder ander zijn deelname aan 'FunX Talent: Rap' en was hij te horen op de Soundtrack van de Videoland-serie 'Mocro Maffia'. Voordat zijn sessie online komt duiken we dieper in de rapper uit Almelo.



Buikje, echte naam Nawfal, is van Marokkaanse afkomst en groeide op in Overijsselse stad Almelo. Hoewel rap beong als hobby met vrienden werd in 2019 zijn muziekcarrière gestart met zijn eerste single ‘Mayday’, featuring Mocorvic.

Een maand na zijn debuut-single dropt de rapper zijn tweede single ‘Bomba’. De track verdient een co-sign van Boef en de videoclip wordt uitgebracht via het ‘Gewoon Boef’ kanaal.



Na de release van zijn tweede track zien we het jonge talent aanschuiven bij FunX voor een sessie bij Youssef & Oussima. Het is niet zijn laatste optreden bij het radiostation, want in oktober neemt Buikje deel aan ‘FunX Talent: Rap’, waar MANI (Mocromaniac) als hoofdjury toetreedt.

Buikje weet zich door de rondes heen te werken, wat hem een plekje in de finale oplevert samen met Ezzie, Makar en Niva. De rapper uit Almelo weet zich te bewijzen voor jurylid MANI, die op dat moment werd bijgestaan door Fresku en Solomon Kifle als extra jurleden. Met zijn eigen versie van ‘Money zien’ van MANI weet Buikje zichzelf tot winnaar te kronen van het programma ‘FunX Talent: Rap’.

Buikje begint 2020 met een gastbijdrage op de track ‘Mon Ami’ van Mknsi. In februari is het de eer aan Buikje om als eerste talent op te komen bij het platform ‘On The Spot’. De rapper was later opnieuw te zien tijdens de Megasessie samen met Figo Gang, Mesy en Hyena. Daarnaast bemachtigd Buikje twee plekken op de soundtrack van Mocro Maffia II met de tracks ‘Kus Des Doods’ met Fous en ‘Voor Lotto’s Op De Fiets’ met Bokke8.



Onder BNT Records released Buikje vier Singles: ‘Blijf Geloven’, ‘Silence’, ‘Cali’ en ‘Day Ones’. Vanaf september besluit de rapper onder eigen beheer te gaan releasen en zet hij het platform ‘Only Barz’ op. Buikje brengt verder singles uit waaronder ‘Radicaal’, ‘Tranen’ met Lucass en ‘Goed zijn’. Verder wordt er samengewerkt met Miyagi, Philly en Hyena op de track ‘Wartime - Remix’, ‘In Dit Leven’ met Mesy en Fous en ‘Jonge Jongens’ met Fous en Ayoub.

In 2021 dropt Buikje weer nieuwe singles: ‘Dwangbevel’, ‘Krisha’ en ‘V8’ met AP en Saffeh. Ook blijft de rapper samenwerkingen voortzetten. ‘Travail’ met AP, ‘Get Down’ met Mesy en ‘Miljonair’ met Ryder & Seno. Verder heeft Buikje een gastbijdrage op het debuutalbum van Dikke genaamd ‘130 kilo’ op de track ‘Dood Voor Mij’.

Dit jaar is het qua muziek vrij rustig rondom Buikje. In januari dropt de rapper op zijn eigen platform ‘ONLY BARZ’ zijn vierde track ‘Beest’. In september zien we Buikje voor de tweede keer bij 3AMTV voor sessie #10.