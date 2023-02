Get to know: Brysa Artikelen • 22-02-2023 • leestijd 1 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

De 19-jarige multitasker uit Antwerpen produceert en rapt op zijn eigen tracks. Representing Le Bled records is Brysa bij 101Barz in de studio met een Belgische mix van Frans met Nederlands en zijn eigen Marokkaanse draai. Maar laten we eerst kennis maken met: Brysa.

In Oktober 2021 brachten Brysa en Cristian D samen het nummer ‘Le Bled’ uit, geproduceerd door Brysa. ‘Le Bled’ is de eerste hit van Brysa en Cristian D samen. Het nummer ging viraal op Tiktok wat een boost heeft gegeven aan zijn carrière.

Niet lang na ‘Le Bled’ heeft Brysa samengewerkt met $irak, Cristian D en Ashafar op de track 'Amsterdam'. Dit zorgde voor een mijlpaal in de carrière van de Antwerpenaar. Hij is de eerste Belg die in 10 jaar tijd een nummer 1 hit heeft gescoord in Nederland.

Later In 2022 was Brysa te gast bij Funx's 'Nordins Night Out'. Dit is zijn eerste keer alleen bij Funx waar hij zijn eerste solo track ‘Walou’ kwam promoten.

Buiten zijn passie voor muziek zit Brysa ook nog op school maar afgelopen jaar heeft hij niet stil gezeten. Na ‘Walou’ in maart bracht de Belgische artiest in juni zijn tweede solo track uit genaamd ‘Tanger’, vernoemd naar de gelijknamige Noord-Marokkaanse stad.

De meest recente release van Brysa is 'Dopamine'. Hierop laat de artiest een andere kant van zichzelf horen. De beat verzorgde hij zel, samen met Nederlandse producer Unleaded.