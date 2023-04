Get to know: Bokoesam Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Begonnen vanuit een buurthuis is Bokoesam ver gekomen. 23 Maart kwam zijn album ‘Party Sam’ uit, dit is goed gevierd met een party twee dagen later. Nu is de Amsterdammer bij 101Barz voor een Studiosessie. Hij neemt DJ Steesko mee en brengt die Dancehall energy naar de studio. Na Bokoesam en Bokoeyoncé is nu Partysam in de studio samen met special guest: Party Rotjoch!

Op 17 december 2012 dropte Bokoesam een van zijn eerste tracks: ‘Super Saiyan Based’. In de videoclip neemt de Amsterdammer je mee naar onder andere een huisfeestje en laat hij je kennis maken met de artiest Bokoesam.

Na nummers uit te brengen zoals ‘Loud’, samen met Lito, en ‘Mijn Broertje’ geproduceerd door Krankjoram, komt De Amsterdammer terug naar de Barz-studio. In de winter van 2013 zet Bokoesam (een beetje verkouden) een ijskoude sessie neer. Toen al met de beat van DJ Steesko, die komende vrijdag te zien is achter de knoppen.

De opkomst van 'New Wave' is mede mogelijk door Bokoesam. Met nummers zoals 'Hoog/Laag' en 'No Go Zone' voegt de Amsterdammer zijn eigen saus toe aan het album. Dit album was een groot moment voor zijn carrière. Vanaf hier ging het snel bergopwaarts en begon hij zijn eigen sound te vinden.

Na succesvolle jaren begint Bokoesam 2018 met het uitbrengen van zijn album ‘Zo Vader Zo Zoon’, samen met Jacin Trill. Slechts 5 maanden later komt z’n tweede album van dat jaar uit, genaamd ‘Yung Bok’. Op dit album werkt Bokoesam samen met de producer Yung Felix. Na het uitbrengen van albums en meerdere singles komt hij ook nog langs voor een Studiosessie.

Later in het jaar 2019 brengt de Amsterdammer zijn laatste album bij Top Notch uit genaamd ‘Nachtvlinder’. Hierna gaat hij verder als independent artiest. 2019 is ook het begin van zijn succesvolle Potkast-serie, die je op Youtube kunt bekijken met gasten als ADF Samski, Ballin30 en Kalibwoy. In november 2021 dropte de voorlopig laatste Potkast.