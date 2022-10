Get to know: Boerenjongens Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Vrijdag staan vijf leden van collectief Boerenjongens naast Rotjoch voor Studiosessie 416. Pietju Bell en KONO zijn geen onbekenden meer in de studio maar geven nu het stokje door aan Terry3verson, Sam en Epke die klaar zijn om hun debuut te maken bij 101Barz. Tijd om de spotlight te richten op de mannen uit de lichtstad.

Pietju Bell

Pietju Bell wist vanuit Eindhoven binnen no time zijn naam bekend te maken in de scene. Wie super spits was zag zijn naam ooit voorbijkomen in 2011 op de soundtrack ‘Woensel’ voor de film ‘New Kids Nitro’ samen met Fresku, Kamal, Opgeschore, Youssef en Lange Ritch.

Maar het was tot 2016 dat Pietju Bell zijn raptalent kon tonen bij het grote publiek. De rapper uit Eindhoven wist direct impact te maken met zijn Studiosessie, waar hij de krachten bundelde met stadsgenoot Woenzelaar en surprise act Killer Kamal. In de sessie kreeg je gelijk een preview van zijn eerste single ‘Als Je Wist Dan Je Weet’, die hij in december officieel uitbracht.

Pietju Bell laat er geen gras over groeien. In 2017 dropte de rapper drie singles waaronder ‘Blacka Brakka Jacka’ met Woenzelaar, Gelukzoekers en Pastos.

Verder werkt de man uit Eindhoven met meerdere artiesten uit de scene. Zo was hij te horen op het gezamenlijke album van Fresku en Mocromaniac ‘Juice’ op de track ‘Sorry’ samen met Jboy, Woenzelaar, Killer Kamal en Braz. Verder werkte Pietju Bell samen met Killer Kamal op ‘Lekker Dansen’ en mocht hij bijdragen aan de hit van Braz genaamd ‘Testosteronbommen’ featuring Fresku, Killer Kamal, Mocromaniac en San Holo.

In de zomer sloot Pietju Bell aan bij de selectie van Rotjoch United voor Appelsap 2017, waar hij het podium mocht delen met Mocromaniac, Jozo, Louisvos, SBMG en Kempi. Ook was hij te zien tijdens Woo Hah 2017 samen met Fresku, Mocromaniac, Woenzelaar, Braz en Killer Kamal. In november was Pietju Bell back in de studio samen met Killer Kamal en KONO voor Studiosessie 274.

In 2018 was het tijd voor het eerste album van Pietju Bell genaamd ‘Als Het Maar Lukt’ met KONO als enige featuring op drie tracks. Verder zagen we Pietju Bell opnieuw samenwerken met Killer Kamal op de track ‘Mug’ en stond de rapper op ‘Boerenjongen’ van D-Double, Verder combineert Pietju Bell de krachten met Louisvos op ‘Hasj Uit Het Zuiden’ en met Bartofso op ‘Hakuna Matata’. Natuurlijk kon de man uit 040 niet ontbreken bij 101Barz en was samen met KONO in de studio voor een Zomersessie.

Vervolgens blijft het een aantal jaar rustig rondom de rapper uit Eindhoven, met enkele singles zoals ‘Ik Leef’ en ‘Biem’ met Steve. Gelukkig zag je Pietju Bell terugkomen in de muziekscene en weet de rapper een deal te strikken LASER, dat onderdeel is van Sony Music. In Augustus dropte Pietju Bell ‘Hoofd Thee’ en pakte een maand later door met de track ‘Trainingspak’.

KONO

Naast Pietju Bell is KONO geen onbekende meer in de studio van 101Barz. Zijn eerste optreden bij Barz kreeg je te zien tijdens Studiosessie 274 samen met Pietju Bell en Killer Kamal.

In 2018 horen we de rapper uit Eindhoven terugkomen op het album van Pietju Bell ‘Als Het Maar Lukt’ op de tracks ‘Klapper’, ‘3andek Tip’ en ‘Monnie Takkies’. Ook stond KONO langs Pietju Bell in de Zomersessie van dat jaar. Twee jaar later released KONO zijn eigen single ‘Repeat’ in samenwerking met Parra en Pietju Bell.

Terry3verson

We zien dat Terry3verson sinds 2020 actief is op het gebied van muziek. Met zijn aanwezigheid bij Concrete Barz #113 en enkele releases op Spotify is de rapper uit Eindhoven ready om zijn debuut te maken in de Barz-studio.

Sam

Boerenjongens-member Sam is sinds 2017 online te vinden via het kanaal van Boerenjongens Entertainment waar de man de single 'Mula' dropte in samenwerking met KONO. Sam is de tweede persoon die zijn debuut zal maken achter de mic van 101Barz.

Epke

Qua muziek zien we niet veel terug van Epke. Wel zien we hem wel verschijnen in één van de laatste videoclips van Pietju Bell. Epke zal de laatste persoon zijn die debuteert namens Boerenjongens.