GET TO KNOW: Boat & BKO

Als onderdeel van ‘Rich2Gether’ zag je Boat en BKO in 2022 voor het laatst bij Rotjoch in de studio. Tijdens hun zomersessie brachten ze hete dingen. Vrijdag komen Boat en BKO als duo terug bij Rotjoch in de studio voor een nieuwe Studiosessie. Maar voor dat het zo ver is, nemen we je eerst even mee door hun tracks samen.



Boat en BKO gaan way back. Gezamenlijk zetten ze in 2019 het label en HipHop collectief ‘Rich2Gether’ op. Dit doen ze niet alleen maar verdienen Blow, Jhorrmountain & Johnny ook hun credits. De start van ‘Rich2Gether’ lijkt ook de start van Boat zijn muziekcarrière, hoewel hij altijd bezig was met muziek kon vanaf de start van ‘Rich2Gether’ het grotere publiek genieten van zijn bars. Daarentegen is BKO al heel lang bezig met muziek en heeft hij inmiddels al een flinke stempel gezet binnen de Nederlandse HipHop scene. BKO zijn bekendheid startte toen hij onderdeel was van de formatie ‘SBMG’. Later ging hij solo verder en wist hij vele successen op zijn naam te zetten. Zo kun je hem o.a. kennen van zijn solo tracks: ‘NOTHING’ ft. Murda, ‘In a Way’ en ’24/7’. Daarnaast heeft hij ook veel samengewerkt met andere artiesten en ook dat valt in de smaak.



Samen hebben Boat en BKO vele tracks die goed worden ontvangen. Hieronder vind je een paar van hun releases:



Major League (2021)