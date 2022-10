Get to know: Big Narstie Artikelen • Vandaag • leestijd 5 minuten • bewaren

Big Narstie is sinds 2002 actief in de UK-scene als Grime MC, maar is tegenwoordig vooral bekend als presentator van zijn talkshow: ‘The Big Narstie Show’. De man uit Engeland is een alleskunner op het gebied van entertainment. Wie de man uit Brixton nog niet kent kan nu kennis maken met ‘Mr. Groundwork himself’ en zien wat de rapper allemaal heeft opgebouwd.

Tyrone Mark Lindo, beter bekend als Big Narstie, werd geboren op 17 november 1985 en spendeerde zijn jongere jaren grotendeels in Brixton, een wijk in de stad Londen. Big Narstie beschreef zijn jeugd als ‘barbaars’ en was vooral bezig met het verkopen van drugs, vechten en het stelen/terroriseren van rijkere kinderen. Gelukkig kwam muziek op zijn pad wat zorgde voor een positieve omkeer in zijn leven.

In 2002 begon Big Narstie zijn rap-carrière in een groep genaamd N-Double-A, die zich voornamelijk richtte op het sub-genre Grime. Een aantal jaren later dropte de rapper zijn eerste muziekproject in samenwerking met het label ‘Dice Recordings’: een muziekalbum in combinatie met DVD genaamd ‘I’m Betta Than U’.

Het duurde even, maar in 2006 begint het balletje te rollen en tekent de rapper een contract bij het muzieklabel ‘Dice Recordings’. Datzelfde jaar dropt Big Narstie zijn eigen project ‘What’s The Story Brixton Glory’, waar de rapper diverse samples gebruikt van onder andere Coldplay en Artic Monkeys. ‘Brushman’ was een van de eerste grime-tracks dat nationale aandacht kreeg onder de mainstream radiostations.

Big Narstie continueert zijn muziek met aantal mixtapes: ‘Hey It’s that Fat Guy!’ en ‘Drugs & Chicken’ dropten in 2007, in 2008 bracht Big Narstie in samenwerking met DJ Ames de mixtape ‘Fuck A 9-5’ en in 2009 de mixtape ‘Fat And Proud’. Na de mixtape-series kondigde de rapper zijn terugkomst in de game aan met het album ‘The Big Man Returns’. Het album bevatte gastbijdrages van onder andere N-Dubz, Giggs en Wretch 32.

Het was Big Narstie nog niet gelukt om prijzen te pakken met zijn muziek, maar daar kwam in 2012 verandering in. De Grime-rapper dropte dat jaar zijn CD ‘Pain Overload’, die in juli werd opgevolgd door de gratis mixtape ‘Pain Is Love’. In oktober weet Big Narstie het plaatje compleet te maken met zijn eerste officiële EP genaamd ‘#Pain’. Met zijn debuut-EP veroverd de rapper plek nummer 5 in de top van ITunes UK Hiphop. Big Narstie wist zelfs artiesten zoals Skepta en Lethal Bizzle te verslaan voor de prijs voor ‘Best Grime Act’ tijdens de ‘Urban Music Awards’.

In 2013 voegde Big Narstie nog een hoogtepunt toe aan zijn carrière, want zijn tweede EP ‘Dont’ Fuck Up The Base’ werd de meest verkochte grime-EP van dat jaar. De rapper uit Brixton mocht op diverse festivals in Europa performen waaronder The Wireless Festival. In de tussentijd released Big Narstie zijn derde EP ‘Hello Hi’ en mocht de Grime MC zijn tweede ‘Best Grime Act’ award ophalen. Als kers op de taart benoemde het online platform ‘Noisey’ de artiest als één van de grote namen van dat jaar.

Big Narstie vervolgd in 2014 zijn ‘What’s The Stoy Brixton Glory’ serie met een tweede deel, waar de Grime-rapper opnieuw diverse popsongs van Engeland in een nieuw jasje gooit. In 2016 dropte Big Narstie zijn volgende EP ‘Base Society’.

De rapper uit Brixton boekte zijn volgend succes met de zanger Craig David, waar Big Narstie een bijdrage levert op de track ‘When the Bassline Drops’. Het nummer bereikt commercieel succes met het claimen van een spot in de UK Top 10 en staat inmiddels op 48 miljoen streams op Spotify!

Naast de muziekwereld weet de Grime-artiest ook op te vallen in de tv-wereld. Zijn naam begon op te vallen in 2017 na zijn aanwezigheid bij het Engelse tv-programma Gogglebox, waar mensen vanuit een woonkamer-setting reageren op video’s. Samen met zanger Ed Sheeran wist Big Narstie de harten te stelen van het Engelse publiek.

Een jaar eerder aasde televisienetwerk ‘Channel 4’ al op een samenwerking met de rapper. Dit omdat de rapper ooit in een nieuwsitem aangaf dat er te weinige zwarte artiesten waren genomineerd voor ‘Brits Awards’. Hierbij had Big Narstie de suggestie om zijn eigen praatshow te beginnen om dit probleem op te lossen.

De rapper en het netwerk wisten een overkomst te sluiten, wat resulteerde in een eigen late night show: ‘The Big Narstie Show’. Samen met comedian Mo Gilligan presenteert Big Narstie het programma, waar gasten langskomen en geïnterviewd door het duo. Zo waren zanger Ed Sheeran, rapper Kano en voetballer Rio Ferdinand al aanwezig bij het tv-programma. Fun Fact: Ed Sheeran geeft in de show aan peetvader te zijn van de dochter van Big Narstie.

The Big Narstie Show is een van de meest populaire shows van het netwerk. Het programma weet vooral de aandacht te vestigen van jonge kijkers, wat zorgde voor een stijging van maar liefst 94% van kijkers tussen de 16 en 24 jaar oud.

Los van zijn eigen programma brengt Big Narstie een bezoekje aan verschillende tv-programma’s zoals ‘Celebritiy Crystal Maze’ en ‘Would I Lie To You?’. Zijn komische personage blijft maar groeien en weet meerdere keren viraal te gaan op het internet.

De muziek van Big Narstie blijft niet achterwegen, want in 2018 dropt de rapper zijn album ‘BDL Bipolar’ met gastbijdrages van onder andere Ed Sheeran en Craig David.

Hierna legt de rapper zijn focus op zijn tv-show, maar weet vooralsnog losse singles te droppen zoals ‘It’s Yours’ ft. Donae’o. In 2020 verscheen Big Narstie voor een Daily Duppy op het rapplatform ‘GRM Daily’. Het jaar daarop releasede de rapper meerdere singles waaronder ‘Black Is My Colour (Black Pride)’ en zijn volgende EP ‘Smoking Grown Folk OG’.

Big Narstie is echte business man met zijn ogen gericht op de toekomst. De Grime-rapper wist diverse passies al in werkelijkheid om te zetten . Zo zette Big Narstie zijn eigen CBD-productenlijn op en verkoopt de rapper merchandise onder zijn eigen naam. In februari 2022 opende Big Narstie zijn eigen Jamaicaanse restaurant samen met zijn moeder en is zelfs bezig met het openen van een bar.

Qua muziek dropte Big Narstie vooral losse Singles: de remix van ‘Black Is My Colour (Black Pride)’, ‘Loco’, ‘Feeling High’ en ‘Groundwork’ featuring Ed Sheeran en Papoose. Ook was de rapper opnieuw te vinden bij ‘GRM Daily’ voor een Daily Duppy.

In de entertainment wereld is Big Narstie nog niet klaar. Eind september deelde de rapper een rol te hebben in ‘Jungle’, een serie van streamingsplatform ‘Prime Video’. Ook kondigde Channel 4 aan dat de opnames van de talkshow in november worden opgepakt.