Get to know: Bastosz Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Het is een drukke week bij 101Barz, want na de release van de sessie van Eljero Elia afgelopen dinsdag, is het nu alweer tijd voor de volgende in de serie. Om deze week af te sluiten hebben wij natuurlijk niet zomaar iemand gevraagd voor jullie. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten uit ons kleine kikkerland en wist binnen de kortste keren zichzelf een welverdiende spot te geven in de hiphopscene in Nederland. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Bastosz! Voordat de sessie te zien is morgen, stellen wij hem eerst nog even aan je voor!

Morgen zal hij officieel zijn debuut maken in de 101Barz-studio, maar het is niet voor de eerste keer dat de Amsterdammer te zien is op ons kanaal. Op de een-na-laatste dag van het afgelopen jaar maakte hij naast Bully, Trustt en Ayceey Saints zijn opwachting in ons Next Up item. Dat is een spot die je niet zomaar krijgt, maar met alles wat hij destijds uitgebracht hadden konden, en wilden wij, niet anders dan hem die spot geven. Een hele goede keuze achteraf, want iets meer dan vier maanden later krijgt hij dan eindelijk zijn eerste sessie naast Rotjoch.

De eerste keren dat de naam Bastosz te zien is op de verschillende streamingsdiensten is midden 2021. Je zou ondertussen denken dat hij al veel langer bezig was gezien de hits die hij al scoorde, maar dat valt dus heel erg mee. Hij schiet zichzelf de scene is met de track ‘Back Uit De Bajes’. Zijn drang om zichzelf te onderscheiden is terug te horen. Vaak kun je doormiddel van gelijkenissen mensen vergelijken met elkaar, maar met Bastosz is dit nagenoeg onmogelijk. Zijn manier van een beat klaar spelen is nieuw, het is wavy, maar het is vooral ijs- en ijskoud. Als hij dan niet heel veel later ‘Ik Werd Ontvangen’ uitbrengt is het klaar. Bastosz heeft zijn spot verdient en weet zich binnen een ongekende tijd in de harten te rappen van de hiphop liefhebbers in Nederland.

Voor Bastosz is het menens en hij neemt het muziek maken heel serieus. Hij weet in zijn eerste jaar, eigenlijk half jaar, single na single uit te brengen. Keer op keer weet hij te verassen en bewijst hij zichzelf staande te kunnen houden op harde trap beats en tegelijkertijd op bijna lo-fi, wavy instrumentals. Op de track 'MONO’, die hij samen uitbrengt met Bofplace, vullen ze elkaar perfect aan. De twee rijden de beat alsof het niks is en flexen op hetzelfde moment ongekend hard. Ook brengt hij in dat jaar ‘Project Baby’ en ‘Head Up’ nog uit. Twee compleet verschillende tracks, maar beide van hoog niveau. Hij weet het stunten af te wisselen met tracks waarin hij zijn pijn perfect weet over te brengen. Het zorgt ervoor dat het nooit voorspelbaar of saai wordt.

Na die vele singles was het wachten op het eerste project. In ons ‘Next Up’ item gaf hij al aan in ’22 een EP te gaan droppen. Die kwam er sneller dan verwacht. De tape kreeg de naam: ‘THE1ONEANDONLY’. De tape is een samenwerking met Solid Circle en er staan samenwerkingen op met o.a. Navi en Bofplace. De tape is er een zoals er maar weinig van zijn. Bastosz bewijst op deze tape een ongekende groei door te maken. Solid Circle en Bastosz blijken een perfecte match te zijn. De productie in combinatie met de Bastosz zijn vocals is een genot om naar te luisteren. De wavy, on-beat flow afgewisseld met pakkende, interessante, maar ook ijskoude verhalen zorgen ervoor dat de tape voorbij is zonder dat je het doorhebt. Hij heeft met deze tape laten horen dat hij er is om te blijven.

Wij kunnen niet wachten op wat de toekomst zal brengen voor Bastosz, maar dat het rooskleurig zal zijn staat voor ons in ieder geval vast. Morgen staat hij dan eindelijk naast Rotjoch om ook daar te laten horen waarom hij een van Nederlands grootste talenten is. Check het morgen om 14.00 uur!