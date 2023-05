Get to know: Bartofso

In 2015 verscheen zijn naam als eerste op het '911 Survivors' album. Met zijn trapbeats die beïnvloed zijn door de Franse en Congolese cultuur, weet hij zich te onderscheiden in de Nederlandse rapscene. De van Congolees-afkomstige rapper Bartofso staat komende vrijdag in de studio. Laten we eerst even terugkijken naar alle hoogtepunten van van zijn interessante carrière ere, tot nu toe..