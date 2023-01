Get to know: ArrDee Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Aankomende vrijdag maakt ArrDee zijn eerste entree in de 101Barz-studio. De man uit Brighton wist vanaf 2021 de UK-game naar zich toe te trekken met zijn verse op Body (Remix) en tracks zoals ‘Oliver Twist’ en ‘Flowers’. Voordat de exclusieve Wintersessie van ArrDee uitkomt, duiken we eerst even in de discografie van deze rapper.



Riley Davies, we kennen hem beter als ArrDee. De Britse rapper groeide op in Brighton en wist sinds 2021 op te vallen met zijn energieke raps en zijn humoristisch personage. Met de tracks ‘Cheecky Bars’ freestyle en ‘6AM in Brighton’ wist ArrDee binnen een mum van tijd het UK-publiek aan de haak te slaan.

In de tijd dat ArrDee’s naam de rondte deed, brachten collega-rappers Russ Millions en Tion Wayne de track ‘Body’ uit. De track sloeg goed aan en wist miljoenen views/streams te genereren. Het succes van de single werd een maand later doorgetrokken met een remix met onder andere Bugzy Malone, Fivio Foreign en natuurlijk yours truly: ArrDee. Zijn verse ging viraal en zorgde voor de lancering van zijn carrière.

ArrDee krijgt in één keer alle aandacht op hem. Genoeg reden voor de rapper om door te pakken met zijn volgende track: ‘Oliver Twist’. Ook deze track leverde binnen no-time miljoenen streams en views op. Eenmaal de smaak te pakken te hebben dropt ArrDee meerdere tracks waaronder ‘Jiggy (Whiz)’, ‘Wasted’ met Digga D en ‘Wid It’ met Tion Wayne. De man uit Brighton sloot het jaar af met het nummer ‘Flowers (Say My Name).

In 2022 werkt ArrDee naar zijn eerste mixtape toe. Als voorproefje dropt de rapper de track ‘War’ in samenwerking met Aitch. Verder springt de Amerikaanse rapper Lil Tecca op de remix van ‘Flowers (Say My Name)’ en dropt de Britse rapper de track ‘Come & Go’. In maart brengt ArrDee zijn debuut-mixtape ‘Pier Pressure’ uit.