Get to know: Anu-D

In 2008 was Anu-D ‘Talent van de Week’. In het item nam hij 101Barz mee naar de plek waar hij is opgegroeid, de Aalbersestraat in Amsterdam West. Hij vertelde over zijn Marrokkaanse en Surinaamse Roots, laat weten zijn eigen tracks te mixen en eigen video’s te maken. Datzelfde jaar zette hij ook zijn eigen bedrijf ‘Trust Nobody productions’ op. Als independent is Anu-D altijd al bezig en heeft inmiddels als independent een flinke discografie opgebouwd.