Get to know: Antje Artikelen • 09-03-2023 • leestijd 2 minuten • bewaren

Antje uit Rotterdam-Noord is 'Next Up'! Altijd de Friste en vol energie pakt hij het sinds kort serieus aan. Zijn harde werken wordt beloond. Zelf omschrijft hij zijn sound als "Een nieuwe vorm van Drill". Lees het artikel om hem te leren kennen en check hem, woensdag om 16.00 uur in een nieuwe 'Next Up'!



Antje was voor het eerst te horen op het nummer ‘Antreè’ waarmee hij letterlijk zijn entree maakte in de Nederlandse scenè. De ADF-energy spat van het beeldscherm tijdens de bijbehorende videoclip.

Nog geen twee maanden later brengt Antje zijn tweede nummer uit genaamd ‘Chosen’. In het ‘Next Up’ item zegt Antje: “Ik vertel veel dingen in een korte tijd, dus luister goed naar wat ik zeg”. Op beats met een hoge BPM veel vertellen is iets waar de Rotterdammer goed in is, zo ook te horen in deze track. De track bevat een sample van het nummer 'Street Life', van soul-groep The Crusaders uit 1979.

In november 2022 brengt Antje het nummer ‘Schade’ uit. Op dit nummer laat hij opnieuw zijn talent voor zich spreken. Het 2 minuut 33 durende nummer kent alleen Barz, zonder refrein. Check de videoclip om in de Noord-Side energy te komen.

2 dagen later komt het nummer ‘Flockin’ samen met jeugdvriend ADF Samski uit. Op spotify gaat deze track momenteel richting de 1M streams. Antje verteld dat hij veel samenwerkt met de producer p.APE. Ook ‘Flockin’ is hier een resultaat van. In de videoclip neemt het duo je, samen met de hele gang, mee door Rotterdam-Noord.

Antje's meest recente wapenfeit is de track 'Werken'. Hierop werkt hij samen met een ander talent: Lusho, uit de Amsterdamse wijk De Pijp.

Woensdag gaat 101Barz mee naar Rotterdam-Noord in een nieuwe 'Next Up. Check het om 16:00 uur!