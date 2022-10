DubbeleA - Zoveel Saus Ft. Bryan & 22 Binnenlandse videos • 05-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

DubbeleA presenteert zijn debuut 'Zoveel Saus' samen met Bryan & 22 (Artiest/Beatmaker) bekend van de filmpjes die op facebook circuleren. 2017 is een uitstekend jaar voor de Belgische Hip-Hop scene en daarom hebben de heren hard gewerkt om te droppen voor de zomer voorbij is. De video is geschoten door NB Clips en is hierboven te bekijken.