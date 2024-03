Classic mixtapes op 101Barz.nl Artikelen • 29-02-2024 • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

In bijna 18 jaar tijd heeft 101Barz altijd de dikste muziek voor jullie verzamelt. Deze week lichten we 5 classic mixtapes uit die op dit moment nog steeds op de 101Barz site te checken zijn.



Hydroboyz - Hindabuilding!

2011

Hydroboyz bestond uit Hydro, MocroManiac en RQS. Hun grootste hit 'Hindabuilding' is een track van Hydroboyz die je in 2011 wel gehoord moest hebben. Na dit succes, bracht het trio in 2011 ook de legendarische mixtape uit met als titel 'Hindabuilding'. Op de mixtape staan verschillende classics zoals 'Bel Me' en 'Wacht Eens Ff' die zelfs in 2024 je speakers nog opblazen. Luister de hele tape hier: Hindabuilding - Hydroboyz

Gooise Goons - Get Cake

2012

De mixtape ‘Get cake’ van Gooise Goons is ook niet te missen in de lijst van classic mixtapes. De groep bestond uit Rasskulz en Donny Baby en de mixtape is aan elkaar gemixed door DJ MBA. Gooise Goons werd landelijk bekend in 2010 door lid Rasskulz. Zo zag je hem als 'Talent van de Week' en kwam hij bij Rotjoch langs voor meerdere sessies. Luister hier: Get Cake - Gooise Goons

SBMG - Jaarmix 2013

2013

DG Entertainment & GJB Entertainment maakte in 2013 een jaarmix van een verzameling tracks die SBMG in 2013 heeft uitgebracht. "Sawtu Boys Money Gang" oftewel SBMG was een duo uit Amsterdam zuidoost. Het duo bestond uit de artiesten Henkie T en Chivv. Op 15-jarige leeftijd brachten de twee het nummer ‘Heel arrogant’ uit en haalde daar hun eerste optredens mee binnen. Ondanks dat de twee niet meer samen muziek maken, heeft SBMG een grote rol gespeeld in Nederlands Hiphop. Luister hier: SBMG - Jaarmix 2013

Wilde Westen - 911 Survivors

2015

Het label 'Wilde Westen' wist de afgelopen jaren een unieke plek in de Nederlandse scene in te nemen. Een legacy waar ze lang aan gebouwd hebben. Momenteel is de nieuwe lichting geluid aan het maken maar in 2015 hoorde je o.a. Louis, Kingsize, Mula B, 3Robi en Bartofso op 'Wilde Westen Survivors' met klassiekers als 'C 63', 'Crisis' en 'Tony'. Check: Wilde Westen - 911 Survivors.