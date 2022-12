Blow-Out: Scottie Studiosessies • 18-12-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Afgelopen zomer hield Rotjoch de Rotjoch United Talent Night en omdat hij niet al deze talenten voor zichzelf wilde houden, droppen we deze week sessies van alle deelnemers. Scottie was ook aanwezig afgelopen zomer, dus tijd om in de studio wat vuur voor je te brengen.