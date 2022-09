#TBT - Naffer Artikelen • 04-02-2021 • leestijd 2 minuten • 561 keer bekeken • bewaren

Afgelopen week hebben jullie weer kunnen stemmen op een nieuwe #TBT-sessie. Jullie voorkeur was overduidelijk. Waar vraag is - is aanbod, dus met trots brengen we Naffer terug op je beeldscherm! De mysterieuze rapper uit Amsterdam-West kwam in 2010 langs in Rotjoch’s studio en is vanaf vandaag weer te zien op ons YouTube kanaal.



Je kunt Naffer kennen van zijn tijd bij THC Recordz en zijn bijdrage aan ‘Mixtape vol.2’, die het label in 2009 uitbracht met alle artiesten van het roster. Hij ondersteunt THC-frontman Rocks op ‘3XX’ en draagt zijn steentje bij aan de possecut ‘Niet Naar Huis – Remix’. Naffer weet zich hierop te meten met grote namen als RBDjan, Big2, Brainpower en Kempi. Naffer is niet alleen met andere artiesten te horen op deze plaat en levert zijn solo-bijdrage aan de tape met de track ‘N.A.T.O.S’. Deze term was de afgelopen tijd weer in opspraak en staat voor ‘Noord-Afrikaanse Teringlijer Op Sportschoenen’.

Naffer’s grootste hit maakte hij samen met Appa. Op ‘Schuif Aan De Kant’ kaarten ze maatschappelijke problemen aan als vooroordelen en racisme. Met lines als “Ze noemen mij terrorist, terwijl de media alles opblaast” deelt Naffer rake klappen uit. Dat is niet onopgevallen gebleven want de clip uit 2006 is maar liefst 4 miljoen keer bekeken op YouTube.

Dat zijn 4 miljoen paar ogen die hem hebben gecheckt, maar niemand die Naffer’s volledige gezicht heeft gezien. Hij staat erom bekend dat zijn gezicht altijd (deels) bedekt is, maar in deze throwback-sessie gaat eindelijk het masker letterlijk- en figuurlijk af. Ga het checken en vergeet niet alvast op de #TBT-sessie van volgende week te stemmen!