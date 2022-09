Rima gaat een level up Artikelen • 09-02-2021 • leestijd 2 minuten • 416 keer bekeken • bewaren

Hoewel je niet eerder een Rima-sessie zag, is de 101Barz-studio geen onbekend terrein voor de rapper uit Kraaiennest. Je hebt hem vaker gezien in sessies van zijn neef Mocromaniac, waar Rima bewijst dat verses killen in de genen zit. Blijkbaar is het slopen van microfoons een familietraditie. Hoe dan ook is het tijd dat Rima naar de voorgrond treedt. Hij is niet alleen gekomen, want met Junz Icy aan zijn zijde is een ijskoude Wintersessie een garantie!



MocroManiac introduceerde ons aan zijn neefjes in de winter van 2018. De sessie start als elke vertrouwde MocroManiac sessie met een paar classic beats, maar de studio staat bomvol met andere rappers die allemaal familie blijken te zijn van Mani. Rima neemt als eerste de microfoon over van zijn neef en vanaf dit moment is het duidelijk dat die rapshit in hun bloed zit.

In de zomer van 2019 zijn ze allemaal terug bij 101Barz en zie je hoe Rima het startschot geeft aan de MM Music – Barz 4 Barz Special. Met de hele familie laten ze horen hoe je een beat moet kantelen. Net als in de sessie van vanmiddag is ook Junz te horen op deze Barz 4 Barz en sluit de familie-possecut af in stijl.

Sinds 2018 brengt Rima muziek uit op streamingservices. Ondanks dat hij nog geen albums achter zijn naam heeft staan, heeft Rima een sterke catalogus boordevol duistere beats. De instrumentals sluiten naadloos aan met de sfeer die Rima creeërt met zijn storytelling over de wereld om hem heen. De stijgende lijn in de kwaliteit van zijn muziek belooft veel goeds voor de toekomst. Rima komt pas net op gang…

Vanmiddag zie je hem samen met Junz in een ijzige Wintersessie. Samen gaan ze de hoop terugbrengen voor een Elfstedentocht! We zien je om 14.00 op onze website of op ons YouTube-kanaal! Tot straks!