ARTIKEL: Mesy is een naam om te onthouden
23-12-2020

Één keer per maand gaan we langs bij een talent dat up-and-coming is en vandaag is het weer zo ver. In deze editie van ‘Talent vd Maand’ is het niemand minder dan Mesy. We reizen af naar het diepe zuiden om de Limburger beter te leren kennen. Je ziet het allemaal om 14.00 bij 101Barz, maar eerst lees je hier meer over het toptalent.



De Heerlense rapper is pas een jaar serieus bezig met muziek, maar heeft zich altijd al bezig gehouden met zijn ontwikkeling. Vanaf zijn twaalfde is muziek zijn hobby en in de tussentijd bleef hij schrijven. Sinds kort is het balletje gaan rollen en kan Mesy's carrière alleen nog maar progressie boeken. In de Rotterdam Airlines Wintersessie van 2020 maken we kennis met de nieuwe lichting van het label.

We leren Mesy voor het eerst kennen op de 'Limburg Cypher'. Hier krijgt het jonge talent, net zoals een handje vol andere opkomende Limburgse rappers, een kans van Kosso om zichzelf te bewijzen. Bij het grote publiek valt de jongeling gelijk in de smaak. Mesy doet zeker niet onder aan Kosso als hij het stokje van hem overneemt aan het begin van de Cypher.

Ook Jairzinho van Rotterdam Airlines heeft aandachtig zitten luisteren naar de Cypher en iets is hem opgevallen. De labelbaas is gelijk geïnteresseerd in het jonge talent uit Heerlen. Via via komen de twee in contact en na het uitwisselen van een aantal tracks weten ze het bij Airlines zeker; Mesy gaat zich bij het team voegen. Sindsdien heeft de rapper een tiental tracks uitgebracht en gaan de zaken lekker.





Mesy is een naam om te onthouden. We kunnen namelijk binnenkort een project verwachten met een geheel andere stijl die we nog niet van hem gewend zijn. In januari brengt de Zuiderling zijn EP ‘Tweestrijd’ uit, maar eerst leren we hem kennen in de nieuwe 'Talent vd Maand' om 14.00. Besef het op de website of het YouTube kanaal en vergeet niet te abonneren.



Geschreven door Abe Jansen op de Haar