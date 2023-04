ARTIKEL: Josylvio brengt klassieke sessies Artikelen • 07-09-2020 • leestijd 3 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Josylvio komt al sinds het begin van z’n carrière langs bij 101Barz en elke sessie was een banger. Sinds zijn dagen bij Van Klasse komt hij al bij Rotjoch langs en wanneer hij in de studio stapt, weet je dat hij komt om te rappen. Deze keer is het niet anders en Josylvio heeft drie beats van OG Vibez meegenomen voor zijn Zomersessie die morgen om 14.00 uitkomt.

De eerste keer dat Josylvio bij 101Barz te zien was, werd hij meegenomen door Esko in de allereerste sessie van 2016. Esko besloot zijn label Van Klasse mee te nemen om de winter van dit jaar goed af te trappen. In deze sessie trapt Josylvio af met een enge boombap beat en wordt hij bijgestaan door Esko zijn iconische handgebaren en adlibs.

Zijn debuutalbum ‘MA3SEB’ kwam later in 2016 uit en na het openen van het jaar bij 101Barz, kwam hij ook nog langs voor een eigen sessie om deze plaat te promoten. Hij start op de beat van ‘Panda’ van Desiigner en geeft daarna alvast een preview van het album wat eraan zit te komen.

Josylvio maakt van 2016 zijn jaar en komt ook nog langs bij 101Barz om het tienjarig bestaan te vieren. Een bescheiden megasessie wordt georganiseerd en Josylvio is een van de artiesten die de mic komt blessen die dag. Naast de nodige bars, kwam hij deze dag ook wat sfeer brengen en is te zien in de achtergrond terwijl hij geniet van de andere artiesten.

Blijkbaar vindt hij de 101Barz studio rond deze tijd zo gezellig, dat hij de volgende winter alweer langskomt voor een sessie. Josylvio en Esko is een gouden combinatie en ook deze sessie start met een banger van beide heren. Van trap naar boombap, Josylvio laat horen dat hij nog lang niet klaar is met die rapshit. Moeman is ook al te zien in deze sessie, al is het verstopt achter een Gucci-sjaal.

Josylvio’s tweede album ‘2 Gezichten’ kwam binnen op de eerste plaats in de hitlijsten. Hij ging langs bij Rotjoch en nam een OG Vibez beat mee om de sessie af te trappen. Natuurlijk passeert er nog een Esko-beat de revue en heeft Josylvio voor elke beat een passende flow.

Esko introduceerde begin 2016 Josylvio in zijn Van Klasse sessie. Inmiddels is het twee jaar later en besluit Esko om een album uit te brengen. Het album ‘Beats By Esko’ dropt in 2018 en om dit alles nog iconischer te maken, organiseerde Esko een Megasessie met alleen maar beats van hem. Meerdere legends zijn te zien achter de microfoon, maar Josylvio en Esko sluiten deze legendarische sessie af zoals alleen zij dat kunnen.

Zoals Josylvio in 2016 geïntroduceerd werd in de Van Klasse sessie, brengt hij eind 2018 zijn eigen label Hella Cash Gang naar de studio van Rotjoch. Josylvio start met twee oldschool beats van o.a. OG Vibez en introduceert hierna Moeman, KA en Ashafar.

KA en Ashafar zijn sinds de Hella Cash Gang sessie al langs geweest, maar Josylvio was een tijd niet te zien bij 101Barz. Morgen komt daar verandering in en heeft hij drie beats van OG Vibez meegenomen. Zoals je in z’n eerdere sessies al gehoord hebt, weet je dat die combinatie gevaarlijk is. Je ziet het morgen om 14.00 op je beeldscherm!