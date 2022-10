ARTIKEL: Leafs is altijd op 'good vibes' Artikelen • 13-10-2020 • leestijd 4 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Als jongste artiest van Noah’s Ark vestigt Leafs zich al snel in de game. De jonge Almeerse rapper is nog geen 16 jaar oud wanneer hij zijn debuut single ‘Race’ uitbrengt en de scene op slot zet. Bij een tuinhuisje van een vriend wordt de track geclipt en de klasse van de jonge artiest spat er eigenlijk gelijk af. Leafs beschikt over het complete pakket. Van image, vibe tot sound, klopt het gewoon. Vandaag is de rapper weer terug bij Rotjoch in de studio en komende donderdag brengt hij een nieuw project uit, kortom een perfect moment om terug te blikken op de successen van de jeugdige artiest.



De jonge Jahmil Dapaloe is al sinds kleins af aan bezig met muziek, maar besluit in 2015 zijn muziek uit te brengen. Door het droppen van De jonge Jahmil Dapaloe is al sinds kleins af aan bezig met muziek, maar besluit in 2015 zijn muziek uit te brengen. Door het droppen van ‘Race’ komt Leafs op de radar van producer Ramiks en het label Noah’s Ark. Uit de ontmoeting vloeit een hechte vriendschap en sterke samenwerking. Ramiks kan het goed vinden met Leafs aangezien de Almeerder altijd positieve energie meeneemt naar de studio. Ze komen vaak samen in de studio in Amersfoort en brengen in de hierop volgende jaren vooral exclusief samen muziek uit. In hetzelfde jaar tekent Jahmil een contract bij Noah’s Ark. De artiest behaalt op deze leeftijd al een niveau waar sommige oudere artiesten niet aan kunnen tippen.

Met zijn eigenaardige stijl, jeugdige flow en positieve vibe zet Leafs al snel voet in de game. Naast het maken van catchy tracks is ook zijn image on point. Met zijn love voor fashion komt Leafs altijd goed voor de dag. De jongeling neemt geen blad voor de mond en draagt wat hij wilt dragen. Op deze manier laat hij aan iedereen weten wie hij is, alleen op positiviteit is en geen fuck geeft om haters. In 2017 brengt Leafs zijn eerste EP ‘Feals’ uit. Met nummers als ‘Alright’ en ‘Shawty’ laat hij gelijk van zich weten, ‘Alright’ wordt een zomer hit en gaat over een miljoen views heen. Het gehele project is geproduceerd door Ramiks waarmee ze hun eerste samenwerking lanceren. Later dit jaar gaan we langs bij Leafs en horen we meer over de samenwerking en chemie tussen de twee in zijn ‘Talent vd Maand’

Waar Leafs zijn naam vandaan heeft? De anime serie Naruto geeft stof tot denken. De hoofdpersoon woont in Leafs Village en Jahmil kan zich goed vinden in de positiviteit en vibe van het personage. Een paar maanden na het uitbrengen van ‘Feals’ timmeren Leafs en Ramiks weer aan de weg. De samenwerking ‘Adventures’ is opnieuw geproduceerd door Ramiks. Met tracks als ‘On Me’ met Sevn Alias, ‘Mamacita’ en ‘Mikado’ heeft Leafs weer hits te pakken. 'Mamacita' pakt maar liefst 18 miljoen streams. De EP springt naar Positie 8 in de album top 100 en blijft er 20 weken in. Een optreden op WOO HAH kan natuurlijk niet uitblijven, hij performed zijn hits met ongekende energie.

Terwijl Leafs zijn plekje heeft gevonden als supertalent kent één artiest een gelijkwaardige come-up. Jacin Trill is uit hetzelfde hout gesneden, de jongens geven beide een tegengeluid in de gevestigde scene. Net zoals de samenwerking met Ramiks kan Leafs ook perfect met Jacin overweg. Om deze reden besluiten de twee dan ook een project uit te brengen. in 2019 droppen ze 'Based Universe' als tweemans project. de tracks '10+4' 'Geheim' en 'My Slime' gaan hard net zoals de carrières van de twee. Ter aankondiging komen de jongens langs bij 101Barz met een sessie zoals je nog nooit gezien hebt. Rotjoch is natuurlijk de minste niet en geeft de youngins een platform. De twee zijn de eersten met autotune en een bijzondere lichtshow.

In 2019 reist Leafs af naar Japan. Met een voorliefde voor de cultuur is de Almeerder precies op zijn plek. Met liefde voor de fashion en anime straalt de blijdschap van Leafs gezicht als hij eindelijk aankomt in Japan. In de minserie 'Leafs In Japan' is dit alles te zien en schiet hij de gelijknamige video voor de track 'Tokio' in de metropool. Het toepasselijke debuutalbum van de artiest 'Sensei' komt later dit jaar uit. Tot slot brengt de rapper zijn lichten weer naar de studio.

Leafs heeft grootse plannen. Binnenkort maakt de jonge superster wellicht stappen richting engelstalige muziek en brengt komende donderdag een nieuwe tape uit. Of dit in het Nederlands of Engels zal zijn blijft nog even een geheim, maar eerst zie je hem bij Rotjoch in de studio. Om 14.00 is zijn sessie te zien bij 101Barz. Zorg dat je erbij bent en vergeet niet te abonneren.



Geschreven door Abe Jansen op de Haar