Eves Laurent is terug

Eves Laurent is back. We verloren de Amsterdammer even uit het zicht, maar zijn natuurlijk niet vergeten waar hij voor staat. Het lid van De Fellas wordt geroemd om zijn bijdrages op “Lang Leven De Flex” van het collectief en was al meerdere malen te gast bij 101Barz. Eves is ready om je te verassen met nieuwe releases, maar het HPF-lid geeft eerst een voorproefje bij Rotjoch in de studio. Je ziet het vanmiddag om 14.00 in een ijskoude Wintersessie.



Laten we teruggaan naar het begin. Het collectief De Fellas zag rond 2016 het licht, nadat de heren door het leven gingen onder de naam HPF. High Paid Fellas, waar deze afkorting voor staat, veranderde in 2016 simpelweg in De Fellas. Frsh, Eves Laurent, Cello, Geechi, Spens, Brasco, Teflon en Getit brachten onder deze nieuwe naam een nieuwe saus. Dit bleek een succes want in 2017 scoren de jongens hits met ‘Splash’, ‘Scheuren’ en ‘1200’ op het debuutalbum ‘Lang Leven De Flex’. In hetzelfde jaar komt de groep langs bij Rotjoch om het diverse project aan te kondigen in een Wintersessie.

De groep blijft ons verassen. Met een diverse stijl biedt het debuutalbum van de heren ons namelijk club tunes, street tracks, maar ook catchy hits. Op de track ‘Streetvibe’ van het debuutalbum horen we een combinatie van alles. Eves, Geechi, Spens en Getit zijn te horen op het nummer dat kort hiervoor al aan bod kwam in de hierboven genoemde sessie. 101Barz dropt de videoclip, wat ervoor zorgt dat het collectief wederom te zien is op ons kanaal.

Later dit jaar komt Eves langs voor zijn eerste solo sessie bij Rotjoch in het gebouw. Als eerste Fellas lid met een sessie geeft de Amsterdammer Teflon en Geechi ook een kans om zich te laten horen. In de winter waren de jongens als collectief te gast, maar in de zomer voegt Eves heat toe aan een al hete periode. Als voorproefje op zijn soloproject ‘Rosé’ geeft hij je bars met een Fellas sausje in een hete Zomersessie.

In 2018 zijn de Fellas weer te gast bij Rotjoch. We komen erachter dat het vervolg van ‘Lang Leven De Flex’ in de vorm van een tweede deel in opwachting is en als kers op de taart dropt Eves het langverwachte soloproject ‘Rosé’. De EP bestaat uit twaalf tracks met ft’s van o.a. LouiVos, Adje en Sevn Alias. Op het diverse project horen we verschillende stijlen met bijdrages van meerdere Fellas leden. Spens, Teflon, Geechi en Frsh geven je weer een Fellas sausje.

Eves is back en er zitten weer veel releases aan te komen. In welke vorm dit gegoten gaat worden is nog even afwachten, maar dat we vanmiddag een voorproefje gaan horen is wel duidelijk. We verwachten nog veel te horen van Eves dit jaar dus laten we beginnen met een ijskoude Wintersessie bij 101Barz. Besef het op de website of het YouTube-kanaal en vergeet niet te abonneren.



Geschreven door Abe Jansen op de Haar