Houd Dior in de gaten

Voor het tweede ‘Talent vd Maand’-item van het jaar gaan we langs bij Dior. Met bars zo ziek en aanstekelijke hooks, treed hij in de voetsporen van Covid om de wereld over te nemen! ‘Wonderkid’ Dior gaat pas net van start, maar hij maakt binnen korte tijd flinke sprongen. De pas 16-jarige rapper is one to watch. Genoeg reden dus om hem te benoemen als het 101Barz-talent van Februari! Lees snel door om alvast wat meer over hem te leren…



Dior’s roots zitten diep, maar bovenal zijn de family-ties sterk. Hij heeft de muzikale genen van zijn vader, die onderdeel is van de band ‘La Rouge’. De Surinaamse groep is al jaren de aanvoerder binnen hun genre, wat Dior inspireert om hetzelfde te bereiken. Hiervoor heeft hij zijn liefde voor voetballen laten schieten – pun intended. Dior gaat van pingels naar singles.

Via buurtgenoot Quincy Promes komt Dior in contact met Chivv, die hem vervolgens uitnodigt op het ‘The Real Wave’ schrijverskamp. Het klikt goed, dus Dior’s aandeel in het compilatiealbum wordt groter dan gepland. Met zijn bijdrages op ‘Trw’, ‘Bap’ en ‘Diamonds VVS’ is zijn hattrick compleet. Chivv beloont Dior’s harde werk door hem te tekenen bij zijn Un4gettable-label. Nu is het wachten tot zijn eerste solo-project.

Als je Dior verder wil leren kennen en een preview wil horen van zijn aankomende muziek, check dan het nieuwe Talent vd Maand-item. Vanmiddag om 14.00 verschijnt ‘ie op je beeldscherm! Besef het hier op de website of op YouTube. See you there!