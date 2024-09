Alle releases van week 38

In week 38: Josbros is na 4 jaar afwezigheid terug met zijn album 'Rehabilitatie'. Lijpe en Jandro slaan de handen ineen voor 'La Liga'. Bokke8 blikt terug op zijn oude leven in 'Niet Gewoon'. Ronnie Flex schakelt de hulp in van Lil Kleine, ADF Samski, Kraantje Pappie en Antoon om de voetjes van de vloer te krijgen op 'Chin Chin'. Dit en meer in de releaselijst van week 38.