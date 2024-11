Alles over SKEEKS Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

SKEEKS, onderdeel van het label Quatro Vision van Henkie T, is vrijdag terug om te laten zien wat hij in huis heeft. De inmiddels 19 jarige artiest maakte twee jaar geleden zijn debuut bij Rotjoch in de studio. In datzelfde jaar dropte hij zijn album 'Begonnen In Noord'. Om alvast in de stemming te komen voor storytelling artiest uit Amsterdam zetten wij de tracks op een rijtje die hij daarna uitbracht!

Weegschalen (2023)

In 2023 zien we de track 'Weegschalen' verschijnen van Bailey KBC. Op deze drugsgerelateerde tune laat SKEEKS zijn talent maar weer eens zien. Hij wisselt een rauwe verse af met een rustige bridge en zorgt voor een nieuwe dimensie aan al stevige track. De clip 'Weegschalen' is geschoten door Indigon.

Genadeloos (2023)

Datzelfde dropt de track 'Genadeloos'. SKEEKS slaat de handen ineen met Quatro Vision baas Henkie T en dropt een keiharde bijdrage. Het unieke aan 'Genadeloos' is dat het geen traditionele verses heeft, maar Henkie en SKEEKS om en om rappen. Deze boze tune is geproduceerd door Shxkka.

Denk Groot (2023)

Augustus vorig jaar is het dan tijd voor het eerste solo nummer van 2023 voor SKEEKS. De artiest gaat hier mee de diepte in over zijn ambities, leven en jeugd. De rauwe teksten, melodieuze hook en gevoelige hook zorgen voor een laidback luisterervaring waarvan de boodschap goed blijft hangen.

Fast Money (2023)

'Fast Money' is de laatste SKEEKS tune die we in 2023 te horen krijgen. Deze wat meer up-lifting track ligt makkelijk in het gehoor en is een passende afsluiting van een mooi jaar voor de jonge artiest. De featuring op de track wordt gedaan door JPaid en de productie door ATLouis.

Je Vergist Je (2024)

Fans hoeven maar een kleine twee maanden te wachten voordat SKEEKS zijn eerste 2024 release uitbrengt. Met 'Je Vergist Je' gaat hij terug de gevoelige en rauwe kant op. Met real barz op een rustige beat en een melodieuze hook trapt SKEEKS 2024 in stijl af.

Uitleg (2024)

'Uitweg' is in mei een logisch vervolg op 'Je Vergist Je'. Ook op deze tune gaat SKEEKS de gevoelige kant op en blijft real met zijn luisteraars. Op de hook gaat hij voluit en hij zingt over het ontvluchten van zijn oude leven.

Hete Bodems (2024)

Tot slot kwam SKEEKS in september met 'Hete Bodems' als laatste release. Ook deze tune past goed bij de sound van de twee eerdergenoemde nummers uit 2024.