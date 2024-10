Alles over Machario Artikelen • 24-10-2024 • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Vorig jaar was hij te zien tijdens de Zomersessies en aankomende vrijdag is het weer tijd voor Machario om te laten zien wat hij in huis heeft. De artiest uit Spijkenisse staat vooral bekend om zijn diepe teksten en storytelling kwaliteiten. Om alvast in de stemming te komen voor zijn Studiosessie, zetten wij de tracks op een rijtje die zijn uitgekomen sinds de laatste keer dat Machario langskwam bij Rotjoch!

Pray 4 Me (2023)

In november vorig jaar verschijnt de track 'Pray 4 Me' samen met VL Disappear en Jojo Air. Deze gevoelige trap-tune staat op het lijf van de artiest uit Spijkenisse geschreven en is geproduceerd door NAMS en Luca Miliano. Deze track belooft zijn fans veel moois voor 2024.

Liever Mezelf Niet (2024)

Fans moeten even wachten op de eerste solo-track van Machario in 2024, maar in april is het zover. Met de track 'Liever Mezelf Niet' laat hij een gevoelige kant van zichzelf horen en zien. De samenwerking van een gezongen refrein, rustige verses en afro-elementen in de beat zorgen voor een uniek muzikaal samenspel. De track is geproduceerd door Nick Vall.

Eendagsvlieg (2024)

Lang hoeven fans niet lang te wachten op een volgende tune. Iets meer dan een maand na 'Liever Mezelf Niet' verschijnt de track 'Eendagsvlieg. Deze track valt meer in het traditionele straatje van Machario en weergeeft mooi zijn aantrekkingskracht voor zijn luisteraars. De track is geproduceerd door Emage en Tonic.

Ver (2024)

Van laidback lyrical hiphop, maken we in juni een zomers uitstapje naar de track 'Ver'. De tune staat op Red Moons album en is een samenwerking van Machario en Bokke8. Het is dan ook geen verrassing dat de bijbehorende clip is gemaakt door Red Moons. De productie van 'Ver' is gedaan door BIX.

Second Choice (2024)

In augustus slaat Machario de handen ineen met een oude bekende, Jojo Air, voor de track 'Second Choice'. De track laat zich kenmerken door een jazzy saxophoon-melodie, frisse flows en ijzersterke verses van beide artiesten. 'Second Choice' is geproduceerd door Lori.

Benee (2024)

Tot slot dropt Machario de track 'Benee' in september. Ook deze tune heeft weer een heerlijke laidback sound en past perfect in de discografie van de artiest uit Spijkenisse. Net als 'Eendagsvlieg' is 'Benee' geproduceerd door Emage en Tonic.