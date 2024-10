Alles over Josbros Artikelen • 30-09-2024 • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Josbros is na lang afwezig te zijn geweest weer helemaal terug. Zijn nieuwe album 'Rehabilitatie' kwam deze maand uit en natuurlijk betekent dat ook een nieuwe studiosessie! De Utrechtste legend is een waar kind aan huis in de studio van Rotjoch dus wij zetten al zijn sessies voor jullie op een rijtje!

Talent vd week (2012)

11 jaar geleden leerden wij Josbros kennen door zijn Talent vd week item. Hij ging met 101Barz naar de Herman Brood Academie waar hij destijds op school zat. De jonge Jos laat diverse tracks horen in het item, afkomstig van zijn EP 'André Kuipers'. Vandaag de dag is hij zelf docent op de school in Kanaleneiland.

Zomersessie (2013)

Niet veel later is het tijd voor Josbros om zijn debuut te maken bij Rotjoch in de studio. Hij verrastte vriend en vijand met een harde, rauwe sessie. In de comments was het duidelijk: Josbros was gekomen om te blijven.

Studiosessie 189 (2014)

Het jaar daarna is het gelijk tijd voor meer Jos bij 101! Ook deze keer komt hij weer vol energie en zelfvertrouwen de studio slopen.

Zomersessie (2017)

Na drie jaar is het weer tijd voor een volgende sessie van Blazehoven, en niet zomaar één. Hij spit aan één stuk door barz op barz op barz. Tot vandaag de dag is dit de meest bekeken sessie van Josbros.

Wintersessie (2019)

In 2019 kwam Jos weer langs om te laten zien wat hij nog steeds in huis had. Hij nam de beats van 'Freestyle' (Lil Baby) en Lockjaw (French Montana) mee om kapot te maken. Al met al een ijksoude wintersessie dus!

Wintersessie (2020)

Vier jaar geleden was het tijd voor de, tot dusver, laatste sessie van Josbros bij 101Barz. Toen kwam zijn album 'Therapie' bijna uit, maar toch bestond de hele sessie uit exclusieve nummers. Classic Josbros shit!