Alles over ILLIE

Wie de afgelopen tijd de Nederlandse hiphop-scene in de gaten houdt, heeft ongetwijfeld ILLIE voorbij zien komen. De jonge artiest uit Heerlen onderscheidt zich met een rauwe stijl, originele flows en zijn kenmerkende stemgeluid. Dat we meer van ILLIE gaan horen is wel duidelijk dus wij hebben zijn nummers even op rijtje gezet!

Eerste track

De eerste track 'HEERLEN' van ILLIE verscheen afgelopen juli waarop hij een ode brengt aan de stad waar hij woont. Toen nog onder de artiestennaam 'BILLO'. Gelijk werden er vergelijkingen getrokken met artiesten als MocroManiac en Lange Ritch en mensen waren gelijk benieuwd naar nieuwe muziek van ILLIE.

Tweede track

Na het succes van 'Heerlen' dropte ILLIE, destijds nog steeds BILLO, de track 'DARBA'. Darba, wat vertaald naar 'klapper', is gelijk een pakkende beschrijving van de track. Deze wat speelsere opvolger van zijn eerste track sloeg nog beter aan bij luisteraars en het was duidelijk dat ILLIE zijn momentum te pakken had.

Laatste track

In september verscheen de track 'GEKKE GUNZ' en de mix van een catchy refrein, rauwe verses en een dikke videoclip zorgde ervoor dat dit binnen no-time zijn meest beluisterde track was. Binnen twee weken werd de track bijna 230.000 keer gestreamd. De track is geproduceerd door Marone en Chievva.