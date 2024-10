Alles over Figo Ent.

De Rotterdamse groep Figo Ent. kwam vier jaar geleden langs bij Rotjoch in de studio, en aankomende vrijdag is het weer zo ver. De 4-koppige rapformatie staat vooral bekend om hun diversiteit. Van drill tot love-songs, niks is te gek voor Figo. Om alvast in de stemming te komen voor vrijdag zetten wij wat tracks op een rijtje die zijn uitgekomen sinds de laatste keer dat ze bij 101Barz waren!