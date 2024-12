Alles over EZG

EZG, oftewel Even Zonder Grappen, staat bekend als vaderlands grootste 'hooliganrapper' en is de laatste tijd flink bezig deze status wat verder aan te dikken. Zijn laatste album 'In Het Zwart' was een groot succes op de streamingsdiensten en aanstaande vrijdag dropt zijn nieuwe plaat 'Balaclava'. In 2021 was hij voor het laatst bij 101Barz, maar waar heeft de Utrechter zich in de tussentijd mee bezig gehouden?