Alles over Bastosz Artikelen • 21-05-2024 • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken

Voor de vaste 101Barz kijker is Bastosz geen onbekende. De Amsterdammer timmert sinds 2021 aan de weg met zijn wavey sounds, vol straatverhalen. Na een lange detentie, zoals hij eerder aan 101Barz vertelde, vond hij zijn motivatie om de mic op te pakken. Voordat we vrijdag van alweer zijn derde sessie kunnen genieten, checken we eerst een aantal van zijn mijlpalen van zijn, relatief, jonge carrière.

Nadat 1/3 van mijn straf erop zat, kwam ik Opium Lotus tegen. Hij pushte me om echt op mijn muziek te zijn!" Bastosz

Bastosz - Ik Werd Ontvangen (2021)

Bastosz vierde zijn vrijlating met de track 'Ik Werd Ontvangen' die letterlijk gaat over het worden ontvangen door zijn vrienden, in het leven buiten zijn cel. De track uit 2021 stelt wel meteen zijn herkenbare sound vast.

Bastosz - Next Up (2021)

Na 'Ik Werd Ontvangen', 'Mono' en 'Project Baby' zag je Bastosz voor het eerst bij 101Barz als 'Next Up'. Samen met o.a. Bully en Trustt introduceerde de Amsterdammer zichzelf aan het grote publiek met een korte, exclusieve track.

Bastosz - Studiosessie 407 (2022)

In mei 2022 was het eindelijk tijd voor Bastosz z'n eerste Studiosessie! Een succes want inmiddels bijna op een half miljoen views.

Bastosz - Dromen Van Dit Ft. Bokke8 & Philly (2023)

Na 'THE1ONE1ANDONLY' was het in 2023 tijd voor Bastosz' tweede album 'Dromen Van Dit'. Op dit album hoorde je de gelijknamige track waarvoor hij zijn krachten bundelde met Bokke8 en Philly. Ook beiden afkomstig uit Amsterdam-Noord, de plek waar Bastosz opgroeide.

Bastosz - Studiosessie 438 (2023)

Ter ere van 'Dromen Van Dit' kon een nieuwe Studiosessie niet achterblijven. Daarom kwam hij in oktober van vorig jaar voor de tweede keer langs.

Bastosz - Freestyle 4K24 (2024)

Bastosz z'n tempo ligt hoog. Erg hoog. Vandaar dat hij zich alweer opmaakt voor zijn derde album: 'Boycot'. Het album waarover hij onlangs nog met 101Barz over in gesprek ging. Van het aankomende album dropte hij een aantal tracks, waaromder 'Freestyle 4k24'.