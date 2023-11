Alle releases van week 44

In week 44: Rich2Gether en Djaga Djaga droppen een album, Kevin released 'De Leven', Hella Cash Gang (Josylvio ft. Bokke8, Moeman, KA & Philly) staan op de track 'PK's' en NOAH neemt je in de videoclip van 'Kanza' mee het atelier in. Dit en nog veel meer in de releaselijst van week 44!