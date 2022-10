Alle releases van Week 43 Release Gemist • 29-10-2018 • leestijd 3 minuten • bewaren

Jayh en Willem brengen hun albums uit

Tijdens week 43 is er weer voldoende muziek uitgebracht in hiphop-Nederland. De kans is klein dat jij alles meekreeg van wat er verscheen en dus helpt 101Barz je een handje. Albums, EP's én losse tracks werden de voorbije week weer gedropt en onderstaand vind je alles terug.

Albums/EP's

Jayh – 10 (Album)

De Amsterdamse artiest Jayh is in 2018 tien jaar in de game en dat moest hij vieren. Met een gelijknamig album, namelijk ‘10’, bracht hij de voorbije week een nieuw album uit. De plaat telt twaalf tracks met onder anderen Broederliefde, Josylvio, Vic9, Eves Laurent en Bizzey.



Willem – Man In Nood (Album)

Willem is vooral bekend van zijn rol tijdens de successen van de Opposites. Daarna echter, werd er op muzikaal vlak wat minder van hem vernomen. Recent verscheen hij in de film ‘Catacombe’ en nu volgt ook zijn soloalbum. Kempi is de enige andere artiest op zijn werk.





Sligg – Balanceer (EP)

Sligg zelf is momenteel niet op vrije voeten, maar dat weerhoudt hem niet zijn EP ‘Balanceer’ uit te brengen. De plaat kent tien nummers en kent met namen als Sevn Alias, Broertje en Henkie T enkele spraakmakende featurings.





Josbros – No Way José (Maxi-single)

Ook Josbros bracht de afgelopen week weer nieuw werk uit. Het betrof een maxi-single met vier tracks, welke hij allemaal zelf geproduceerd heeft.







Losse Tracks



Jonna Fraser – I Want You FT. Idaly & Yade Lauren (Prod. Spanker)

Zaandammer Jonna Fraser kondigde al aan dat zijn nieuwe album ‘Lion’ op vrijdag 2 november zal releasen, maar hij kon het niet laten alvast een single los te laten. ‘I Want You’ werd de voorbije week uitgebracht, wat een samenwerking betreft met Idaly en Yade Lauren.



Bright Disco – Ontwaking

Eerder was Bright Disco nog te zien en horen in de Holendrecht-studiosessie en nu komt hij met solowerk. Onder de naam ‘Ontwaking’ bracht hij een single uit.



Jairzinho – Julliëte

Eerder in 2018 bracht Jairzinho zijn meest recente album ‘Nummer Eén’ uit, maar dat betekent niet dat hij de rest van het jaar stilzit. Vorige week kwam een nieuwe single genaamd ‘Julliëte’ uit.

Ella John - Bake Up FT. Mario Cash

Zowel Ella John als Mario Cash waren gedurende de voorbije maanden te zien in een studiosessie bij 101Barz. Nu sloegen de artiesten de handen in elkaar om tot een samenwerking te komen. De single 'Bake Up' is de uitkomst ervan.

Chip Charlez – Volledig

Ook Chip Charlez blijft aan het werk na het droppen van een tape. Eerder verscheen zijn ‘DeFocus’-EP en nu volgt alweer een single. ‘Volledig’ is de naam.



Quessswho – Met Die B*tch

Eerder werkte Quessswho samen met Dystinct op de track ‘Real Thing’ en nu dropt ze alweer een nieuwe single. ‘Met Die B*tch’ is de naam.



SID – HIGH Five

De muziek van SID verschijnt momenteel aan de lopende band en afgelopen week was het weer zo ver. Recent verscheen ‘Stempelen’ en nu is het de beurt aan ‘HIGH Five’.



Sebio – Achter In De Klas

Eerder in 2018 bracht de Rotterdamse artiest Sebio pas twee werken uit, de single ‘Gang Is Fam’ en de EP ‘Bittersweet’. Na even weinig te horen verscheen nu de volgende single, genaamd ‘Achter In De Klas’.



Aziz Wrijving – Wine

Na de eerdere release van ‘Drai Baka’ liet ook Aziz Wrijving vorige week weer een track los. Het gaat om het nummer ‘Wine’.