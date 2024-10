Alle releases van week 42

In week 42: Ka, Willem, Mula B en Trobi geven flink gas op 'Gesmolten Banden'. Cor en D-Double slaan de handen ineen voor de rauwe track 'Straat'. Jonna Fraser en Frenna komen gevoelig op 'I Need Your Love'. Ronnie Flex verschijnt in de clips van Mensa en Noa Lang. Dit en meer in de releaselijst van week 42.