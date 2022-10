Alle releases van Week 42 Release Gemist • 22-10-2018 • leestijd 3 minuten • bewaren

Lijpe en Bokoesam brengen hun album; Ook Rwina verschijnt

Tijdens week 42 is er weer voldoende muziek uitgebracht in hiphop-Nederland. De kans is klein dat jij alles meekreeg van wat er verscheen en dus helpt 101Barz je een handje. Albums, EP's én losse tracks werden de voorbije week weer gedropt en onderstaand vind je alles terug.

Albums/EP's



Lijpe – Andere Leven (Album)

Opnieuw is Lijpe terug met een album en opnieuw levert hij een plaat af zonder samenwerkingen. Het album bestaat uit dertien nummers, waarop hij dus allemaal zelf te horen is.



Bokoesam – Nachtvlinder (Album)

Ook Bokoesam besloot afgelopen week zijn nieuwe album uit te brengen. De naam ervan is ‘Nachtvlinder’, zoals recent al te horen was tijdens zijn 101Barz sessie.



Ray Fuego – Fue (Album)

Als vervolg op ‘Zwart’ komt ook Ray Fuego opnieuw met een album. Ditmaal is de naam ‘Fue’, waarop met Garrincha, OUTTATOWN en GRGY drie producers zijn losgelaten.



Sun Patzer – Sun Patzer (Album)

Over Sun Patzer is weinig tot niets bekend, maar de voorbije week kwam hij wel met zijn debuutalbum. Onder de gelijknamige plaat werkt hij samen met onder anderen Big2, Sticks en Rico.





Rwina – o.a. Sevn Alias, Hef, Josylvio, JoeyAK & Murda (EP)

Er werd al bekendgemaakt dat er een EP zou verschijnen bij de Nederlandse serie ‘Mocromaffia’. De voorbije week verscheen deze, waar enkele grote namen op te horen zijn. Onder anderen Sevn Alias, Hef, Josylvio, JoeyAK en Murda laten van zich horen.



Mennoboomin – Ruby (EP)

Eerder verscheen er al een EP uit een samenwerking tussen Mennoboomin en Gerspardoel, maar nu heeft de eerstgenoemde ook zijn eerste soloproject losgelaten. ‘Ruby’ is de naam ervan, waarop vier tracks staan.



Locks Vegas – Casino Season (EP)

Locks Vegas kwam eerder dit jaar al met zijn album ‘Year Of The Cock’ en liet het daar niet bij zitten. De afgelopen week verscheen met ‘Casino Season’ ook een EP van hem, waarop drie tracks staan.





Leafs – Twee nieuwe tracks bij EP Life Of A Teenage Rockstar

Leafs besloot op zijn beurt twee tracks toe te voegen aan zijn EP ‘Life Of A Teenage Rockstar’. De plaat kende aanvankelijk negen tracks, maar met ‘Don’t Care’ en ‘My Ride’ werden dat er elf.

Losse Tracks

De Fellas – EveryBody Knows

Afgelopen week dropten De Fellas hun nieuwe single ‘Everybody Knows’. Ook tijdens hun recente sessie bij 101Barz performden ze het nummer al.



Vunzige Deuntjes Soundsystem – Shawty FT. F1rstman & Joshua Kane

Het Vunzige Deuntjes Soundsystem ging eerder al een samenwerking aan met Sarah Jane en doet dat nu met F1rstman en Joshua Kane. ‘Shawty’ is de uitkomst daarvan.





Krept & Konan – Pour Me Another One FT. Tabitha

De volgende track is voortgekomen uit een deels Nederlandse, deels Engelse samenwerking. Tabitha sloeg haar handen ineen met Krept & Konan en samen maakten zij het nummer ‘Pour Me Another One’.



Jason Futuristic – ZEZE Freestyle

Na twee tracks tijdens de zomer is ook Jason Futuristic terug met nieuwe muziek. Ook hij waagde zich aan een cover van Kodak Black zijn ‘ZEZE’.



Brainpower – De Beat (Prod. Willie B)

De laatste tijd horen we weer veel van Brainpower en zo ook de afgelopen week. Zijn nieuwe track ‘De Beat’ is geproduceerd door Willie B. De producer werkte ook samen met onder anderen Kendrick Lamar, J. Cole en Jay Rock.





SID – Stempelen FT. Finest Sno

Ook van SID verschijnen er de laatste tijd een hoop tracks en dat was vorige week net zo. Na ‘Caught Up’ verscheen nu het nummer ‘Stempelen’, waarop hij te horen is met Finest Sno.





Jerra Nelo – Slow Wine FT. Hydro

Tot slot in de lijst van de releases vinden we Jerra Nelo. Na ‘Cellulair’ keert hij terug met een nieuwe single, waarvan ‘Slow Wine’ de naam is. Hydro staat hem bij op de track.