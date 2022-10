Alle releases van week 41

Het is tijd voor de nieuwste releases. Boerenjongen Pietju Bell neemt je terug naar de oude tijd met zijn nieuwe single ‘Plein’. Siggy en D1ns eisen de aandacht op met de nieuwste release ‘All Eyes On Me’ terwijl Broederliefde binnenvliegt met hun nieuwste single ‘Laten Landen’. Daavi maakt zijn eerste stappen met zijn eerste track ‘Het Moment’ en NAVI werkt samen met Teflon op ‘Est’. Verder dropt Coely de levendige visuals voor haar track ‘Alive’. Check alle releases in de nieuweste releaselijst van week 41!