In week 39: Dopebwoy dropt zijn album 'Koude Kermis'. Jacin Trill is terug van weggeweest met 'Happyland 3'. Fresku geeft ons met zijn album 'Leren Leven' maar liefst 30 tracks. ADF Samski en Yssi SB gaan fully groovy op 'Summer House'. Dit en meer in de releaselijst van week 39.