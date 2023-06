Alle releases van week 25

In week 25 zagen we JOJO AIR's debuutalbum 'Bid Voor Me' en Seffelinie dropt 'Begin van het Eind 2'. Qlas en Blacka zijn er weer met 'Afrika' en Naro en SRNO werken samen op 'Kwijt in me Stad'. Verder videos van o.a. Knaller, levi en JBOY. Check de hele lijst hieronder!



ALBUMS

JOJO AIR - Bid voor Me

Seffelinie - Begin van het Eind 2

Glen Faria - Mella