Alle releases van week 20

Albums van Jonna Fraser en Ness & Guan. Tracks van Bartofso en Brokezart. Cor werkt samen met Hef en Elliven dropt 'Gangster Rap' (remix). Videos van MRD en Jojo air en 'Next Up' Machario. Dit is de releaselijst van week 20!



Albums

Jonna Fraser - Blessed For Life

NESS, Guan - Natuurlijke Selectie

Jooz - Maluku Boeren Saus