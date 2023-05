Alle releases van week 19

Deze week: Bizzey z'n nieuwe album 'FOUR JUNO'. Bokke8 en Philly werken als vanouds samen op 'Pizza Spot'. Broertje is terug met 'Aftrap'. Videos van Christian D, Ares en Nelcon in de releaselijst van week 19!



ALBUMS

Jayh - Love Stories

Bizzey - FOUR JUNO