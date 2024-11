5 redenen waarom je voor vinyl moet kiezen Artikelen • 25-11-2024 • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

In een tijd waarin je muziek overal en altijd kan streamen, heeft vinyl een opmerkelijke comeback gemaakt. Sinds 2020 vliegen de platen als warme broodjes over de toonbank, en elk jaar wordt dat alleen maar meer. LP's zijn populair onder elke leeftijdsgroep, want niks komt in de buurt van die warme sound en dikke albumhoezen. 101Barz geeft je 5 redenen waarom je moet kiezen voor vinyl als luisterervaring!

Sound

Een van de voornaamste voordelen die vinyl biedt, is dat er geen compressie vereist wordt zoals bij digitale bestanden. Dit betekent dat het geluid zijn 'originele vorm' behoudt. Kleine nuances blijven dus goed bewaard op de LP. Ook wordt het warme en volle geluid van vinyl bij luisteraars erg gewaardeerd.

Artworks

Een vinylhoes is natuurlijk een stuk groter dan jouw telefoonscherm, en een artwork van een album of EP ziet er dus veel lauwer uit! Het kunnen aanraken van je favoriete artwork is iets wat voor veel muziekluisteraars een extra reden is om toch voor de vinyl te kiezen. Daarnaast worden veel covers gebruikt als extra accessoire in huis.

Zero skips

Wanneer een album verschijnt op de streamingsdiensten, zetten de meeste mensen hun favorieten in een playlist en horen de andere nummers eigenlijk nooit meer. Bij vinyl luister je het album in de volgorde en de volledigheid in welke de artiest dit ook bedoeld heeft. Dit vanwege het feit dat, om een track te skippen, je de naald moet verplaatsen. Deze handeling vraagt dus meer dan een track skippen op Spotify. Op deze manier leer je een album als geheel meer waarderen, inclusief de nummers die je in eerste instantie misschien zou doorspoelen.

Waarde

Het verzamelen van LP's heeft nog een hele leuke bijkomstigheid: als je mazzel hebt wordt je collectie steeds meer waard. Veel mensen zien vinylplaten als collectors-item en er zijn dan ook allerlei speciale versies van diverse platen die je op de kop kan tikken. Wie weet heb jij over 20 jaar wel goud in handen.

Analoge ontsnapping

In een tijd waarin je wordt bedolven onder de schermen, pushmeldingen en technologie, is het af en toe heel lekker om jezelf even terug te trekken met je platenspeler. Deze analoge ontsnapping aan de digitale wereld zorgt ervoor dat je je echt kan focussen op de muziek en de drukte even langs je heen laat gaan.