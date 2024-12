101BARZ STAGES februari 2025

Wordt jij onderdeel van Nederlandse Hiphop-geschiedenis? Vanaf februari 2025 is 101Barz op zoek naar stagiairs die ons team komen versterken. Ben jij handig met de camera, check dan de vacature voor AUDIOVISUEEL/CAMJO-REGISSEUR. Ben jij de regelneef van je vriendengroep? Solliciteer dan naar de vacature voor PRODUCTIE.



AUDIOVISUEEL/CAMJO-REGISSEUR

Ben jij al druk bezig met je camera en wil je meer leren van het vak? Dan zit je bij 101Barz goed. Naast de muzikale edits van de Studiosessies, ben je tijdens deze stage ook bezig met het maken van items en portretten. Klinkt dit als muziek in de oren...GA



Graag link naar je showreel bijvoegen!



PRODUCTIE

Achter de video's die je ziet op het 101Barz-kanaal zit een hoop regelwerk waar de productie voor verantwoordelijk is. Wil jij alles regelen tijdens de opnames van de Studiosessies en ondersteunen in andere productie-activiteiten...



Een rijbewijs is een must!



