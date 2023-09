Zembla Podcast: Woedende buurtbewoners, politieke hoorzittingen en een lekkend raadslid Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Drie maanden na de onthullingen rond het bedrijf Chemours blijven de gebeurtenissen zich opstapelen in het PFAS-dossier. Een geheime bron lekt vertrouwelijke stukken en er zijn hoorzittingen: “Voor veel omwonenden is de grens bereikt”.

In een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast praat onderzoeksjournalist Roelof Bosma over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. In juni onthulde Zembla dat chemieconcern DuPont, nu Chemours, al dertig jaar weet dat ze het grondwater onder de fabriek in Dordrecht ernstig vervuilen met grote hoeveelheden giftige PFAS: “Sinds de onthullingen in juni dit jaar is het niet meer stil geweest,” vertelt Bosma.



Zijn mailbox stroomde de afgelopen maanden vol met berichten van bezorgde buurtbewoners. Zij vragen aan hem hoe erg de vervuiling in hun tuin is, en of ze het water nog wel kunnen drinken. Maar er zijn ook mensen die niet begrijpen dat dit al zo lang bekend is en dat niemand iets heeft gedaan.

Chemours probeerde voor paar miljoen te schikken

Zembla ontdekte deze zomer dat Chemours achter gesloten deuren heeft geprobeerd te schikken met een aantal gemeentes in een rechtszaak die zij tegen de fabriek hebben aangespannen. Dat bleek uit geheime notulen van een besloten raadsvergadering van de gemeente Dordrecht.

Na deze onthulling, deed de burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, aangifte vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. De bron van Zembla meldde zich vervolgens bij de burgemeester. Bosma: “Dat was opmerkelijk, omdat dan opeens de naam van je bron in het nieuws is. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, wij beschermen onze bronnen altijd uitvoerig. Het voelde als onderzoeksjournalist erg ongemakkelijk.”

Lekkend raadslid is zijn zetel kwijt

De bron vertelde aan Bosma dat hij geen spijt heeft: “Hij vond het zo belangrijk en vond dat het naar buiten moest komen.” Zijn daad is echter niet zonder gevolgen. Zo is hij zijn zetel in de gemeenteraad van Dordrecht kwijtgeraakt. “Hij heeft er veel waardering voor gekregen, maar dat betekent niet dat het niet strafbaar is. De vraag is wat de gevolgen van de aangifte tegen hem zijn. Hij kan een boete krijgen, of zelfs een taakstraf of een celstraf.”