Zembla Podcast: Undercover in de wereld van de geldautomaten

"Als het toezicht beperkt is, dan hangt alles af van hoe de bedrijven die de ATM’s aanbieden hun klanten controleren. Dat wilden wij weten. En daarom zijn wij undercover gegaan,” vertelt journalist Sander Rietveld in de Zembla Podcast. Hij nam voor dit onderzoek de identiteit aan van een consultant in de vakantieparkenbusiness. Een vakantiepark is een goede dekmantel als je geld wil gaan witwassen. De branche is kwetsbaar voor criminele infiltratie, fraude en witwassen. Daar zijn genoeg signalen over, zeggen deskundigen.