Veel vragen aan staatssecretaris over RIVM-rapport: 'Waarom beweerde u dat granuliet veilig is?'

“Waarom heeft u meerdere keren beweerd dat het granuliet dat in Over de Maas is gestort veilig is voor mens en milieu?” Kamerleden van PvdD en D66 hebben vragen naar aanleiding van een nieuwe studie van het RIVM en Deltares waarover Zembla begin deze maand berichtte. Ook raadsleden van de gemeente Land van Cuijk en Statenleden van de provincie Gelderland hebben vragen gesteld.

Uit de studie blijkt dat het onduidelijk is of de kankerverwekkende stof acrylamide in natuurplassen vrijkomt als in die plassen granuliet, een afvalproduct van de bouwsector, wordt gestort.

Voorzorgsprincipe

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat beweerden de afgelopen jaren meerdere keren dat het granuliet dat in natuurplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal is gestort ‘veilig’ is voor mens en milieu. “Terwijl uit het onderzoek van het RIVM en Deltares blijkt dat u helemaal niet kon weten of er wel of geen risico’s waren”, schrijft Kamerlid Eva van Esch van Partij voor de Dieren in de Kamervragen aan staatssecretaris Heijnen. Ze wil weten of de staatssecretaris de nu nog lopende projecten waarbij granuliet wordt gestort, uit voorzorg wil staken.

Coalitiepartij D66 wil weten waarom het voorzorgsprincipe niet is toegepast bij het toestaan van de granulietstort in Over de Maas. “Deelt u de mening dat stoffen waarvan niet vaststaat of deze mogelijke schadelijke gevolgen hebben voor het milieu, niet geloosd mogen worden?”, vraagt D66-Kamerlid Hagen aan de staatssecretaris.

'Stort zsm verbieden'

In Gelderland, de provincie waar natuurplas Over de Maas zich bevindt, willen Statenleden van Groenlinks, SP en PvdA van Gedeputeerde Staten weten of ze bereid is om opnieuw bij het Rijk te lobbyen “om de stort van granuliet zsm te verbieden als vulstof in het verontdiepen van natuurplassen”. De partijen willen een lijst van alle plekken in de provincie waar granuliet is gebruikt om plassen te verondiepen en willen weten welke “voorzorgsmaatregelen GS kan nemen om te voorkomen dat mens en natuur worden blootgesteld aan deze stoffen.

In de gemeente Land van Cuijk hebben SP en D66 vragen aan het college van B en W gesteld, omdat in de Kraaijenbergse Plassen in de gemeente in het verleden ook granuliet is gestort. Rijkswaterstaat gaf eerder bij Land van Cuijk aan geen onderzoek te willen doen naar het granuliet in de plas. De partijen zijn er niet gerust op en willen dat er naar aanleiding van het nieuwe rapport van Deltares en het RIVM alsnog langdurig onderzoek komt naar de Kraaijenbergse Plassen in Land van Cuijk.

